Publicada el 28/11/2018 a las 13:46 Actualizada el 28/11/2018 a las 14:01

El Consejo de Estado no vio base suficiente para recurrir

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este miércoles por unanimidad admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación del rey aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de octubre. En dicha resolución, la cámara parlamentaria autonómicaque emitió tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017. Ahora, el tribunal de garantías estudiará si dicha iniciativa fue constitucional.El recurso del Gobierno de Pedro Sánchez se presentó contra dos epígrafes concretos de la resolución aprobada por el Parlamento catalán el 11 de octubre de 2018. Uno de ellos señala expresamente que el Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017". El segundo punto impugnado por el Gobierno por inconstitucional reafirma el compromiso de la Cámara legislativa regional "con los valores republicanos y".El Gobierno, que no invoca el artículo 161.2 de la Constitución a los efectos de que se acuerde la suspensión de la resolución recurrida, considera quede la Carta Magna, así como los artículos 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Parlamento de Cataluña para que. La impugnación ante el TC se formalizó por el Gobierno pese a que, al considerar la resolución del Parlamento catalán como una. A juicio del informe de carácter consultivo de este órgano, "no se puede oponer nada a la actuación llevada a cabo por el jefe del Estado", si bien "esta conclusión no priva a una asamblea representativa como es el Parlamento regional de la" con su actuación. El debate político, señaló el Consejo de Estado, "no está sujeto a límites materiales que impidan manifestar opiniones contrarias a la Constitución".