Publicada el 29/11/2018 a las 10:00 Actualizada el 28/11/2018 a las 18:24

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y el Observatorio Redes Contra el Odio presenta este jueves un informe que evidencia que, lo que dificulta el conocer las cifras reales de personas que sufren algún tipo de violencias debido su orientación sexual o su identidad de género.El informe sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios a la población LGTBI en España en 2017 recoge las conclusiones extraídas del análisis de. Los principales tipos de violencia son el(insultos y uso de lenguaje amenazante o abusivo), presente en elde los casos, y lasSegún datos analizados, los hombres gais representan elde las victimas y las mujeres lesbianas elEn el caso de las victimas cisexuales, trans o no binarias, destaca que solo elde las víctimas se nombran y/o se identifican comoy elde las víctimas. El informe señala que esta situación se debe a que no hay suficientes estrategias de acercamiento a la comunidad trans que permitan recoger este tipo de información.El reducido porcentajeque denuncian ser victimas de violencia LGTBIfóbica evidencia, por un lado, la dificultad que todavía tienen muchas personas de este colectivo paraen el momento de la denuncia y, por otro lado, que gran parte de las victimas bisexualesEl documento también subraya que el 4% de las víctimas de violencias son personas heterosexualescomo miembros de la comunidad LGBTI por sus agresores.En lo que respecta a la de edad de las víctimas de violencia LGTBIfóbica,pertenecen al rango de edad que está. El informe considera que el sistema educativoal alumnado LGTBI debido al alto porcentaje de victimas menores de edadEntre las razones que tienen las víctimas de violencia debido su orientación sexual o su identidad de género para no denunciar, el documento destaca que la víctima no es visible en su entorno y tiene miedo de que secon el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans; ypara informar y/o denunciar las violencias, entre otras.La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales concluye el informeen el proceso de prevención, conocimiento, información, denuncia e investigación y apoyo a las víctimas, aunque también considera que es imprescindibleencargada de proteger al colectivo LGTBI, dotando de leyes similares a las ya existentes en 14 CCAA a todo el territorio español.