La Fiscalía rechaza la 'doctrina Botín' en el caso Bankia y respalda a las acusaciones populares

Publicada el 28/11/2018 a las 11:27 Actualizada el 28/11/2018 a las 12:34

Algunos particulares se retiran

La fiscal anticorrupciónconsidera queen el juicio por la salida a Bolsa de Bankia , por lo que ha defendido que las acusaciones populares continúen en el proceso. Así lo ha señalado este miércoles en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en la que ha respondido a las cuestiones previas planteadas por las partes acusadas, que consideraban que no existía acusación legitimada para solicitar la apertura del juicio oral, al entender que el único perjudicado fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se convirtió en propietario del 61% de la entidad bancaria.La doctrina Botín de 2007 establece que, si el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares solicitan sobreseimiento,. La Fiscalía ha señalado que no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y que, de haberlo, no sería con carácter exclusivo, ya que la supuesta falsedad contable, provocando el mayor rescate de la Historia de España, que ascendió a, además de lastrar la cotización del Ibex 35 y disparar la prima de riesgo. Por ello, la fiscal entiende que la afectación colectiva de los hechos objeto de enjuiciamientoy que los accionistas personados en la reclamación de perjuicios derivados de la salida a Bolsa de Bankia están legitimados para continuar en el proceso.Respecto a la petición de Bankia de eliminar del proceso a algunos particulares que supuestamente no estarían legitimados para participar en el proceso al no cumplir las condiciones necesarias para ello —el banco solo reconoce la legitimidad de, frente a los alrededor de, la Fiscalía ha señalado que la impugnación de estas acusaciones. "Bankia y BFA estuvieron ahí, lo pudieron hacer", ha indicado Laúna, quien ha advertido, no obstante, que estas personassufridos a lo largo del juicio oral.Otra de las cuestiones previas planteadas por algunas defensas a las que se ha referido la Fiscalía es a la petición de, a lo que se ha opuesto al estimar que "no aportarían nada al esclarecimiento de los hechos", por lo que ha solicitado que no se admitan nuevos plazos ni nuevas pruebas periciales. Asimismo, ha señalado que no cabe alegación al principio de igualdad por parte de algunos acusados, como, quienes alegaban haberse incorporado a la entidad al mismo tiempo que otros consejeros contra los que se inadmitió la querella. En este sentido, ha argumentado que a estas personas, sino por su participación enacaecidas en marzo de 2012, cuando ya llevaban seis meses de actuación en el consejo de administración.Por su parte, parte de las defensas de los particulares se han limitado a adherirse a las consideraciones de la Fiscalía, haciendo hincapié en su legitimación como acusaciones. Asimismo, algunos abogados de minoristas personados han comunicado que han solicitado acogerse a la oferta de la entidad de, por lo que, una vez se perciba el dinero, procederán a desistir de las acciones civiles y penales que les competen.Es el caso de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que se ha mostrado a favor de que aquellas personas a las que representa y que ya han recibido la devolución de su dinero abandonen el proceso. De su lado, la Asociación de Usuarios, Cajas, Bancos y Seguros (Adicae) también ha defendido su legitimidad y ha reprochado los "ataques injustificados" que ha sufrido al ser señalada de incongruencia y de no concretar a quién representa, ya que ha asegurado que ha aportado nombres y DNIs de los particulares a los que representa (un total de 1.390 afectados).