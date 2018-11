Las ONG instan al Gobierno a que no permita la devolución a Libia de 12 migrantes rescatados en el Mediterráneo: "No es un país seguro"

Publicada el 28/11/2018 a las 18:22 Actualizada el 28/11/2018 a las 19:17

Cada día que pasa la situación de las personas rescatadas #NuestraMadreLoreto y la de su tripulación empeora. #Libia NO es un puerto seguro. Estas personas necesitan protección.El gobierno español no debería permitir que sean devueltos al infierno del que huyen.Vía @lorenzodago pic.twitter.com/vBpKWohE9z — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 28 de noviembre de 2018

"Me tiré al agua porque no tengo miedo a morir, tengo miedo de Libia. Llegué #Libia con 12 años, ahora tengo 16. Los libios encarcelan a las personas para pedirles dinero. Durante un año no pude ducharme mientras estaba en Libia. Mi mamá murió" #NuestraMadredeLoreto#United4Med pic.twitter.com/MCQHKTqzSL — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 27 de noviembre de 2018

Cambio de criterio del Gobierno

Se han cumplido seis días desde que el pesquero de Santa Pola (Alicante) Nuestra Madre de Loreto rescatara a 12 migrantes a la deriva en el mar Mediterráneo, a escasas millas de los puertos de Libia, pero el destino de todas estas personas sigue sin estar claro. Las horas y los días continúan pasando pero la única solución que se ha presentado en el horizonte no convence a nadie. Este lunes, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, aseguró que el Ejecutivo centralen uno de sus puertos. Esas fueron las palabras que hicieron saltar todas las alarmas. Porque Libia, insisten desde entonces distintas ONG, el Defensor del Pueblo y hasta algunos eurodiputados,El Ejecutivo, en cambio, opina lo contrario. Como los puertos de Italia y Malta se cerraron en bloque a acoger a los migrantes y refugiados que viajaban a bordo del buque, este se puso en contacto con su país de bandera, España. Sin embargo, y en contra del criterio que instaló el Gobierno socialista tras la acogida este verano del Aquarius, la respuesta fue una negativa. Y la explicación fue simple:Esta afirmación ha levantado numerosas críticas. De hecho, el propio, Francisco Fernández Marugán, comunicó este martes que había iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que valore "la, por cuestiones humanitarias, de las personas rescatadas por el pesquero español Nuestra Madre de Loreto". "Según declaraciones realizadas por el capitán del barco a la prensa, las personas rescatadas, procedentes de varios países africanos, han mostrado su, país del que huyeron", asegura la institución en nota de prensa.Ese temor y rechazo está fundamentado. El, de hecho, ha cuestionado en reiteradas ocasiones que Libia sea un puerto seguro para el desembarco de migrantes ya Libia tras los rescates en el mar.Lo mismo hizo, que ya denunció varias veces que el país no era seguro. Lo ha vuelto a repetir este miércoles, cuando ha pedido a España, Italia y Malta, a través de una nota de prensa, que permitan el desembarco en un puerto seguro. Libia no podría serlo en ningún caso. "Estas personas han arriesgado sus vidas para escapar de los abusos de Derechos Humanos en Libia y deben ser desembarcados sin demora en el lugar seguro más cercano, ya sea en Malta o Italia", dijo Matteo de Bellis, investigador sobre el asilo y la migración de Amnistía Internacional. "Bajo ninguna circunstancia deben ser devueltos a Libia, donde se enfrentarían a la detención arbitraria y, posiblemente, la tortura y otros abusos", añadió.La, por su parte, se ha manifestado en el mismo sentido. Ha pedido al Ejecutivo de Sánchez, también a través de un comunicado hecho público este miércoles, que "no dé la espalda a su compromiso con las personas que necesitan protección y ordene inmediatamente permitir el desembarco en puerto español del pesquero". En caso contrario, denuncian, se estaría produciendo una vulneración "de la normativa internacional y el derecho de asilo".Pero además de suponer una grave vulneración de los Derechos Humanos y la legislación internacional, según las ONG, si el Gobierno finalmente permite el desembarco de los 12 migrantes en puerto libio estaría incurriendo en una. En este sentido, la directora de Cear, Estrella Galán, recordó al Ejecutivo socialista que, cuando llegó a la Moncloa, quiso poner los Derechos Humanos como una "prioridad en su agenda".De hecho, en un primer momento, parecía que esta promesa se cumplía. Así, en el mes de junio, el propio Pedro Sánchez anunció que España acogería a los 629 migrantes y refugiados que fueron rescatados en el Mediterráneo por el barco Aquarius. Aquella ocasión era muy similar a la actual. Italia y Malta se negaron a abrir sus puertos y los tripulantes pasaron días a la deriva. "Por esta razón,a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional", dijo entonces el Gobierno.Peor ya dos meses más tarde el criterio cambió. La situación, exactamente la misma, y la respuesta, radicalmente diferente:para que atracara el Aquarius –en esta ocasión con 141 personas a bordo– porque no era "el puerto más cercano". La misma tesis que defienden ahora.Mientras tanto, ocho eurodiputados ya han firmado un comunicado con el que han pedido a la Unión Europea que actúe, pues la institución, lamentaron, está. Y es que, añadieron, los días pasan y los recursos básicos, como alimentos y combustible, se están agotando. Además, las condiciones meteorológicas no son demasiado favorables.