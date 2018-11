Un cordón policial impide la entrada de cerca de un centenar de médicos al Parlament en la tercera jornada de huelga

Publicada el 28/11/2018 a las 09:55 Actualizada el 28/11/2018 a las 13:12

Profesores y estudiantes se unen a las protestas

Más amplio el jueves

La UPF cierra dos de sus campus

Un cordón de Mossos d'Esquadra ha contenido la manifestación de cerca de un millar de médicos y sanitarios cuando, llegando bajo los arcos e impidiendo una eventual entrada, ante lo que los agentes han reaccionado empujando y alejando a manifestantes y periodistas.Algunos manifestantes aseguraban que no querían entrar, y otros que no tenían cordón delante no han avanzado, mientras que a la concentración se ha unidoen la que se han lanzado petardos, bengalas y se ha quemado un muñeco.Losdel sector público en la atención primaria y del concertado en la hospitalaria, atención primaria, sociosanitarios y de salud mental convocados en su tercera jornada de huelga claman desde las 11.00 ante la Cámara catalana para pedirpara atender a los pacientes, y se han oído consignas pidiendode la secretaria de Salud, Laura Pelay.La organización sindical Metges de Catalunya y representantes del ICS se reunieron a las 19.00 horas del martes en un encuentro que ha finalizadoa las 2.00 de este miércoles.Según ha explicado el sindicato a Europa Press, está a la espera de que el ICS presente un estudio de cargas de trabajo centro por centro que ya se debería de haber planteado, para estudiaren función de las demoras de cada profesional.Las reuniones comenzaron, y se han acentuado recientemente, con encuentros el domingo y el lunes que terminaron a las 00.00 y a las 01.00 de la noche, respectivamente.El director gerente del ICS, Josep Maria Argimon, afirmó esta semana que han llegado a, que se comprometen a aprobar "sí o sí", pero rechazan las líneas rojas marcadas por el sindicato de fijar, mientras que desde MC han avisado de que si el viernes no hay acuerdo, plantearán alargar las protestas.Profesores y estudiantes universitarios están llamados aeste miércoles por la situación laboral de los docentes, especialmente de los docentes asociados, y para reclamar una rebaja de las tasas universitarias. El jueves se unirán a las protestas la enseñanza publica en una huelga convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT, en una semana de protestas y reivindicaciones encabezadas por los médicos catalanes.El personal docente e investigador (PDI) está llamado a la huelga este miércoles y jueves por los sindicatos CGT y COS en, y en el caso de la Universitat de Barcelona (UB) cuentan con el apoyo del comité de empresa, ha explicado a Europa Press uno de sus integrantes, Gerard Horta.Los profesores universitarios piden unadel profesorado asociado --con la apertura de una mesa de negociación--, implementación dey un replanteamiento deque guían las acreditaciones.Ante la convocatoria, la UB ha decidido mantener, pero ha pedido al profesorado que aplace todas las actividades evaluables y que requieran asistencia obligatoria para garantizar el derecho a la huelga, así como ha demandado a los convocantes que respeten el derecho a la educación a los que quieran asistir a clase.Por su parte, asambleas de facultad también se han sumado a la huelga para reclamary se suman a las reivindicaciones del profesorado, y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado paro los dos días, ha explicado a Europa Press su portavoz, Laia.Ha explicado que están previsto actividades por el paro este miércoles en la Autònoma de Barcelona (UAB) y campus de la de Barcelona (UB) y Pompeu Fabra (UPF).El Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (Ceucat) ha instado a los equipos de Decanato y Rectorado de las universidades públicas a la suspensión de actividades evaluables y asistencia obligatoria durante la huelga convocada por sindicatos estudiantiles y personal universitario de este miércoles y jueves.Este paro es antesala de la huelga convocada para el jueves en, convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT, a la que se han sumado los sindicatos estudiantiles y los profesores universitarios.La jornada del jueves estará presidida pora mediodía que partirá de la plaza Universitat de Barcelona, además de en otras capitales catalanas.La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha cerradoeste miércoles con motivo de la huelga.Según ha informado la UPF en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, los estudiantes hanlos campus de la Ciutadella y el Poblenou, lo que impide la actividad académica normal.Por ello, los campuscon normalidad hasta las 9.30 horas de este jueves, con el objetivo de "garantizar la seguridad de todos".