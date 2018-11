Borrell insiste en que no dimitirá por Abengoa: "No tendría lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera"

Publicada el 29/11/2018 a las 10:12 Actualizada el 29/11/2018 a las 11:08

El ministro de Asuntos Exteriores, para la UE y Cooperación, Josep Borrell , ha asegurado este jueves en quetras ser sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la venta de acciones de Abengoa "Si he renunciado a, no tendría mucha lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera de ministro", ha asegurado a su llegada una conferencia en Madrid organizada por las Cámaras de Comercio de España y del Reino Unido.La Comisión Nacional del Mercado de Valores anuncióal jefe de la diplomacia española por usar información privilegiada en la venta de acciones de la compañía Abengoa, de la que era consejero.Por su parte, Moncloa ha mostradoy con el pago de la multa da por cerrado el caso.