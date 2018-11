Casado matiza su propuesta de recentralización y ahora dice que no se trata de retirarles las competencias en Educación a las autonomías

Publicada el 29/11/2018 a las 11:04 Actualizada el 29/11/2018 a las 11:48

Su propuesta desde hace 'muchos meses'

El presidente del PP, Pablo Casado , ha aclarado este jueves que no se trata de recuperar competencias en materia de educación porque el Estado "ya tiene esas competencias", pero ha avisado que las comunidades autónomas. En este punto, ha defendido un sistema "vertebrado a nivel nacional" y un "fortalecimiento institucional en el día a día de las personas" que impulsará "el primer día" que llegue el Palacio de la Moncloa.Así se ha pronunciado en una entrevista en esRadio , después de que algunos dirigentes del PP hayan expresado su inquietud ante la posibilidad de que la nueva dirección del PP quiera recentralizar competencias como la educación. Hace un par de días, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera —también del PP—, rechazó esa recuperación de la competencia de educación por parte del Estado y dijo que el autonomismo ha sido "muy útil en la modernización de España"."Esto no es cuestión de recuperar competencias. Es que el Estado ya tiene esas competencias. Estamos en un país que. La Constitución en el Título VIII fija las competencias que son transferibles a las autonomías en su administración, no en su titularidad", ha manifestado Casado, para añadir que pasa con educación, sanidad o justicia, donde la competencia es "nacional", ha añadido antes de subrayar que el PP defiende el Estado de las Autonomías y, de hecho,El líder del PP ha defendido "un margen limitado" para las autonomías pero ha insistido en que el "sistema tiene que estar vertebrado a nivel nacional" y lo hará en cuanto llegue a Moncloa "el primer día". Según ha añadido, lo que quiere es un "reforzamiento institucional en el día a día de las personas" para "acabar" con el actual "debilitamiento de España".Casado ha acusado al PSOE dey ha dicho que la izquierda "necesita la cultura, la educación y los medios de comunicación para penetrar en la sociedad". "Y la educación para ellos es como si fuera su cortijo", ha enfatizado. En este punto, ha defendido la, de forma que puedan elegir el colegio que quieren para sus hijos y el "tipo de educación"; evaluación "pública de conocimientos" para saber "qué hace los niños" en los colegios pero también los profesores; un mir educativo como ocurre en la sanidad; inspección central del Estado "que funcione y con medios para acabar con el adoctrinamiento"; materias troncales porque la educación en la historia, geografía o lengua tiene que ser "vertebrada a nivel nacional"; bilingüismo "en inglés"; y formación profesional dual."Creo que no es mucho pedir, es lo que llevo defendiendo hace muchos meses y ahora parece que es noticia", ha proclamado, para añadir que esto mismo lo haría en sanidad cony una "cartera básica de servicios única en España", de forma que se "acabe con el turismo sanitario". En este sentido, ha defendido la importancia de que haya una tarjeta social única en España que permita saber las prestaciones sociales que recibe "cada español" o "cada persona que venga de fuera", de forma que "no sea un coladero entre ayuntamientos, diputaciones, autonomías o prestaciones sociales del Estado". De hecho, ha dicho que así surge el "clientelismo" como ocurre en la Junta de Andalucía y "nadie sabe lo que percibe cada uno".