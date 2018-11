Griñán se niega a declarar en el Senado por los ERE y sugiere que el PP le convoca por la cercanía de las elecciones

Publicada el 29/11/2018 a las 11:14 Actualizada el 29/11/2018 a las 11:15

El expresidente de Andalucíase ha negado a declarar ante la Comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senadocuya vista oral se celebra en Sevilla. Griñán ha añadido que quiere pensar que no se le ha convocado porque este domingo 2 de diciembre se celebren elecciones en Andalucía, ha informado Europa Press."Estoy pendiente de hacer mi informe de defensa, no lo he hecho aún, y entenderá que en este momento. Por lo tanto no voy a declarar porque he de preservar mi derecho a la defensa y la garantía de presunción de inocencia; ésta es la última intervención que voy a hacer", ha señalado al comienzo de la sesión de este jueves.El expresidente andaluz ha llegado puntual a la comisión y ha sido acompañado tantoque también han entrado en la comisión para arropar a Griñán.El que fuera también consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía no ha declarado tampoco ante los medios que le esperaban a la entrada de la sala, aunque tras preguntarle si era convocado este jueves por estar a tres días de la jornada electoral andaluza, ha señaladoEsta comisión de investigación es impulsada por el Grupo Parlamentario Popular. El resto de formaciones decidieron al comienzo de su andadurapor entender que es una comisión creada por el PP para contrarrestar la que se celebra en el Congreso para estudiar la financiación de los 'populares'.