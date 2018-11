La Audiencia Nacional anula el reparto de un millón de euros en sobresueldos para directivos de Prisiones con Zoido en Interior

Publicada el 29/11/2018 a las 10:37 Actualizada el 29/11/2018 a las 11:41

El ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sesión de control

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado el reparto de un complemento por productividad por importe de, aprobado en la etapa de Ángel Yuste al frente de Prisiones y con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior.En la sentencia, con fecha de 14 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera que la decisión adoptada con Ángel Yuste como secretario general de Instituciones Penitenciarias es contraria a derecho, ya que el reparto fue tomadocon los representantes de los trabajadores.La sentencia confirma el fallo de 17 de abril de 2018 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, que fue recurrido por la Abogacía del Estado. Fuentes de Interior en la etapa de Zoido justificaron el reparto de productividad remitiéndose a la Instrucción 3/2013, de 25 de octubre,En concreto, desde Interior se explicó que se trataba de la distribución de un excedente y que, mediante resolución administrativa motivada y pública, informándose previamente a los legítimos representantes de los trabajadores en reunión convocada única y exclusivamente a estos efectos.Sin embargo, la Sala condena a la Administracióny repasa en su fallo las diferentes instrucciones de la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para concluir que esto "no puede pretender eludir la negociación so pretexto de un eficaz funcionamiento de la Administración". La sentencia puede ser recurrida en casación en el plazo de 30 días.En 2017 la Administración Penitenciaria anunció que se distribuiría únicamente entre determinado personal directivo 1,1 millones de euros en concepto de productividad, una decisión denunciada por los sindicatos al entender queTras conocer el fallo, fuentes de CSIF han destacado que la sentencia refuerza su labor en el conflicto por el que, junto con otros sindicatos, reclaman mejoras laborales, lo que les ha llevado a plantearcontra el actual Gobierno del PSOE La demanda se planteó al entender los funcionarios de prisiones que la Administración Penitenciaria no podíaentre directores, gerentes y altos cargos de centros penitenciarios, recurriendo a una "vía clientelar y opaca" mientras las retribuciones de los trabajadores estaban congeladas y muchos habían perdido poder adquisitivo.