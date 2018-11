Miles de médicos, profesores y estudiantes se manifiestan contra los recortes en Cataluña

Publicada el 29/11/2018 a las 11:39 Actualizada el 29/11/2018 a las 12:58

Corte de la Diagonal

Estudiantes de la UAB cortan accesos al campus

Los sanitarios inundan de protestas Cataluña: "A ti también te afecta"

Funcionarios se manifiestan por el "insulto" de devolver las extras en ocho años

La manifestación de profesores, estudiantes, personal sanitario y funcionarios públicos, convocada por IAC-Ustec·Stes, CGT, Aspepc·Spc y sindicatos estudiantiles, ha comenzado a las 12.25 horas de este jueves bajo el lema('Por unos presupuestos sociales, revirtamos los recortes').La manifestación, con numerosa presencia delque se había reunido previamente en Jardinets de Gràcia, ha partido de la plaza Universitat de Barcelona en dirección al Parlament de Catalunya.La movilización, que recorrerá el centro de Barcelona, ha comenzado con cánticos como 'Previamente, estudiantes han cortado esta mañanade Barcelona en una manifestación que se dirigía hacia Jardinets de Gràcia, donde se reunieron los estudiantes para partir hacia la manifestación que se iniciaba en plaza Universitat.Producto de esta movilización estudiantil, que se ha iniciado en la Zona Universitària, la Guardia Urbana desvió el tráfico, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.Por otro lado, estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) cortarona primera hora en la segunda jornada de huelga convocada por el colectivo estudiantil, y esperan que sea una "gran" jornada de movilización, con la manifestación de Barcelona.Así lo expresaron a los medios la portavoz del Sindicat d'Estudiants de la UAB (Sepc-UAB), Laia Casas, remarcando que este segundo día de parón "vuelva a ser un éxito" como el primero, con aulas vacías o prácticamente sin alumnos.Casas recordó que reclamande las tasas universitarias, porque "desde los recortes han aumentado un 66%" y subrayó que aprovechando el debate por los presupuestos del Govern, la Conselleria de Economía debería incluir una partida en este ámbito.Explicó que otra noche más, la segunda consecutiva, unas 300 personasy que se han sumado a la manifestación de la capital catalana, precisando que se unirán llegando desde Jardinets de Gràcia, donde se concentrará la columna estudiantil.Por su parte, la huelga de médicos y demás profesionales de la sanidad se ha extendido este jueves, cuarto día de huelga, apara apelar a la población con proclamas como 'A ti también te afecta' y 'Primer afectat, pacient maltractat', así como clamar contra la sobrecarga que sufren con su versión del Despacito, con la que lamentan sentirse quemados por las demandas crecientes de las gerencias y piden más tiempo por visita.En Barcelona, unos dos centenares de profesionales se han concentrado ante la gerencia territorial del Institut Català de la Salut (ICS) y sede central, en la calle Balmes, mientras que el sector de la concertada ha llevado la presión ante la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), en la avenida Tibidabo, con medio millar de manifestantes, según la organización --después de que la manifestación del lunes llegara ante la patronal La Unió--.Metges de Catalunya también ha convocado este jueves ante las gerencias territoriales del ICS Metropolitana Nord (Badalona), Metropolitana Sud (L'Hospitalet de Llobregat), Barcelona, Catalunya Central (Sant Fruitós de Bages), Lleida, Alt Pirineu i Aran (Tremp), Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tortosa) y Girona, donde se han concentrado centenares de médicos contra la degradación que ven en el sistema sanitario y la sobrecarga asistencial.El secretario general de MC, Josep Maria Puig, ha explicado este jueves que se están acercandoque comparten con el Institut Català de la Salut (ICS), y que aunque no han llegado todavía a un acuerdo, ve predisposición y ganas y unPara los médicos, este acuerdo pasa pory, a la vez, atender a todos los pacientes, un encaje que admite que es difícil, pero asegura que se empiezan a trazar líneas que hacen pensar en que es posible llegar a este acuerdo de mínimos que permitirá desbloquear la situación actual, pero tendrá que irse incrementando.Ha relatado que estos 97 millones prometidos por la Generalitat para la atención primaria a corto plazo, y con el tiempo deberá aumentarseque propone la OMS, y no ve posible que se haga de un día para el otro."Es evidente que, no se han puesto todos los recursos sobre la mesa", pero ven voluntad política de seguir en este camino, con el que el sindicato busca un cambio de modelo que pase de dar importancia de la cantidad a la calidad, y que requiere tiempo.Preguntado por la situación de la concertada, ha explicado que se han iniciado conversaciones con las patronales y ha exigido que se equiparen, ya que si no puede haber un trasvase o incluso paralizarse la concertada, que representa el 55% de la sanidad.Al ser preguntado por si cree que ha aumentado la sensibilidad de los políticos al sumarse protestas, ha dicho que estosy entender que los médicos quieren este cambio de modelo.En Barcelona, la protesta ante la gerencia del ICS se ha unido a las 12.00 horas con las manifestaciones que llenaban a esa hora la plaza Universitat, de estudiantes, profesores y funcionarios, mientras que la protesta del Consorci ha logrado que dos representantes del sindicato entren para negociar con la patronal.Este jueves coinciden con las huelgas de médicos las convocadas para: el sindicato I-CSC ha llamado a secundarla a todos los funcionarios de la atención primaria del ICS, mientras que la IAC ha convocado al personal administrativo.Esta semana MC ha convocado amédicos de atención primaria del ICS --entre médicos de familia, pediatras, odontólogos y ginecólogos-- yfacultativos de la sanidad concertada con el Servei Català de la Salut (CatSalut) --Siscat--, dehospitales de agudos,equipos de primaria,centros sociosanitarios yde salud mental, y CGT (junto a Rebel·lió Primaria) ha llamado a la huelga a todos los trabajadores de la atención primaria del ICS y concertada.Por su parte, los funcionarios de la Generalitat se han manifestado en Barcelona para protestar por el "insulto" de querer, tal y como propuso el Govern en la última mesa de negociación de la función pública.Así lo ha expresado la portavoz de la IAC, Assumpta Barbens, este jueves en una atención a los medios antes del inicio de la manifestación, que ha arrancado en la plaza Universitat para dirigirse al Parlament."Hemos tenido paciencia suficiente y exigimos", ha reclamado Barbens y ha resaltado que éste se tiene que producir entanto para las pagas como para el resto de derechos perdidos desde el inicio de la crisis económica.Barbens ha alertado de que los funcionarios "están hartos y han dicho" que han recibido del Govern, y ha pedido que también se tienen que recuperar las plantillas que existían en la Administración antes de la crisis.