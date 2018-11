Los sanitarios extienden las protestas a toda Cataluña en la cuarta jornada de huelga: "A tí también te afecta"

Publicada el 29/11/2018 a las 12:57 Actualizada el 29/11/2018 a las 13:42

La huelga de médicos y demás profesionales de la sanidad se ha extendido este jueves, cuarto día de huelga, apara apelar a la población con proclamas como "A ti también te afecta" y "Primer afectado, paciente maltratado". También claman contra la sobrecarga que sufren con su versión del Despacito, con la que lamentan sentirse quemados por las demandas crecientes de las gerencias y piden más tiempo por visita.En Barcelona, unos dos centenares de profesionales se han concentrado ante la gerencia territorial del Institut Català de la Salut (ICS) y sede central, en la calle Balmes, mientras que el sector de la concertada ha llevado la presión ante la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), en la avenida Tibidabo, con medio millar de manifestantes, según la organización --después de que la manifestación del lunes llegara ante la patronal La Unió--.El sindicato Metges de Catalunya también ha convocado este jueves ante las gerencias territoriales del ICS Metropolitana Nord (Badalona), Metropolitana Sud (L'Hospitalet de Llobregat), Barcelona, Catalunya Central (Sant Fruitós de Bages), Lleida, Alt Pirineu i Aran (Tremp), Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tortosa) y Girona, donde se han concentrado centenares de médicos contra la degradación que ven en el sistema sanitario y la sobrecarga asistencial.El secretario general de MC, Josep Maria Puig, ha explicado este jueves que se estánen las negociaciones discretas que comparten con el Institut Català de la Salut (ICS), y que aunque no han llegado todavía a un acuerdo, ve predisposición y ganas yPara los médicos, este acuerdo pasa pory, a la vez, atender a todos los pacientes, un encaje que admite que es difícil, pero asegura que se empiezan a trazar líneas que hacen pensar en que es posible llegar a este acuerdo de mínimos que permitirá desbloquear la situación actual, pero tendrá que irse incrementando.Ha relatado que estos 97 millones prometidos por la Generalitat para la atención primaria a corto plazo, y con el tiempo deberá aumentarseque propone la OMS, y no ve posible que se haga de un día para el otro."Es evidente que, no se han puesto todos los recursos sobre la mesa", pero ven voluntad política de seguir en este camino, con el que el sindicato busca un cambio de modelo que pase de dar importancia de la cantidad a la calidad, y que requiere tiempo.Preguntado por la situación de la concertada, ha explicado que se han iniciadoy ha exigido que se equiparen, ya que si no puede haber un trasvase o incluso paralizarse la concertada, que representaAl ser preguntado por si cree que ha aumentado la sensibilidad de los políticos al sumarse protestas, ha dicho que estosy entender que los médicos quieren este cambio de modelo.En Barcelona, la protesta ante la gerencia del ICS se ha unido a las 12.00 horas con, de estudiantes, profesores y funcionarios, mientras que la protesta del Consorci ha logrado que dos representantes del sindicato entren para negociar con la patronal.Este jueves coinciden con las huelgas de médicos las convocadas para los trabajadores públicos: el sindicato I-CSC ha llamado a secundaria a todos los funcionarios de la atención primaria del ICS, mientras que la IAC ha convocado al personal administrativo.Esta semana MC ha convocado amédicos de atención primaria del ICS --entre médicos de familia, pediatras, odontólogos y ginecólogos-- yfacultativos de la sanidad concertada con el Servei Català de la Salut (CatSalut) --Siscat--, dehospitales de agudos,equipos de primaria,centros sociosanitarios yde salud mental, y CGT (junto a Rebel·lió Primaria) ha llamado a la huelga a todos los trabajadores de la atención primaria del ICS y concertada.