El Ayuntamiento califica de ´"éxito" la inauguración de Madrid Central y habla de un día "histórico"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rodeada por la práctica totalidad del Gobierno municipal, en sus primeras horas de vida y todo para ganar ", con menos humos, con menos ruidos y en la que incluso se pueda llegar a escuchar el trino de los pájaros".La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha hablado de "día histórico" y el concejal-presidente de Centro, Jorge García Castaño, ha señalado que el de hoy es, sobre todo, "un éxito de la ciudadanía" por, que empieza a desplegarse desde este viernes con una primera fase informativa.El titular de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha defendido que "no es una batalla contra el coche sino que, para el transporte público y para los medios sostenibles".A las 13 horas ha llegado Carmena a la plaza de Callao, donde está instalada, igual que están haciendo los informadores, un dispositivo especial de Línea Madrid con diez rutas que abarcan el perímetro de la zona de bajas emisiones.La alcaldesa, acompañada por la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y los concejales Jorge García Castaño y José Manuel Calvo, ha enfilado por Gran Vía para llegar hasta la plaza de Pedro Zerolo parando a hablar con todo aquel que ha podido acercarse ante la nube de periodistas y fotógrafos. Incluso ha posado para varios selfies.. Algunos de los vecinos y vecinas que se ha encontrado le han dado la enhorabuena por Madrid Central.En algo menos de diez minutos Carmena y los ediles han llegado a la plaza Pedro Zerolo, donde ya estaban los ediles Nacho Murgui, Pablo Soto, Marta Gómez Lahoz, Paco Pérez y Esther Gómez, además del equipo de Medio Ambiente y Movilidad.La alcaldesa ha señalado quey ha vaticinado que dentro de muchos años algún medio de comunicación recordará lo que pasó el 30 de noviembre de 2018, cuando "empezó el proceso por la lucha para tener una vida mejor".Cree que las ciudades tienen que acomodarse a los cambios para crecer y Madrid Central es un paso más en la maduración de la ciudad, además exigido tanto por la UE como por la sociedad. Desde la plaza ha contado que el concejal de Puente y Villa de Vallecas, Paco Pérez, le había llamado la atención sobre el hecho de que hoy se oía menos ruido. "Puede ser el principio de lo que puede llegar a ser Madrid, más sana y con menos humos" eLa alcaldesa ha puesto en el centro de su discurso a la ciudadanía, a quien ha dado las gracias por su "responsabilidad". "La sociedad ha demostrado que es responsable y que está llena de valores cívicos y de amor a Madrid" y todo "para ser una ciudad aún más, más solidaria, con más vida, menos humos y", ha terminado.Inés Sabanés ha calificado de "histórico" este día por lo que tiene de acciones para la prevención de la salud y la mejora de la calidad de vida con una zona de bajas emisiones mandatada por la UE, que restringe el tráfico de paso y el más contaminante.En lo que va de día, incluida la hora punta, se ha registrado una mejora en la fluidez del tráficoSabanés ha agradecido el trabajo de estos tres años para hacer realidad Madrid Central al equipo del área, al apoyo de la alcaldesa y al del PSOE."Hoy vivimos un momento histórico, hoy se cierra el círculo", ha apuntado José Manuel Calvo, que ha unido Madrid Central a otras actuaciones como el carril bici en los bulevares, la ampliación de aceras en Atocha, la nueva Gran Vía o la peatonalización de Chueca y Conde Duque.Pero "Madrid no es sólo el centro", por eso se toman medidas similares en otros puntos, como la peatonalización de Peña Gorbea en Vallecas oJorge García Castaño, por su parte, ha indicado que "no es un proyecto caprichoso de un gobierno sino una reivindicación del movimiento vecinal, ecologistas, de las AMPAS de los colegios...". El edil ha añadido que, lo que demuestra que "están muy por delante de las peleas políticas".