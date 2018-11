Publicada el 30/11/2018 a las 12:02 Actualizada el 30/11/2018 a las 13:39

Captar cargos públicos para adjudicaciones

60.000 euros en un sobre

El número tres de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes , ha dicho este viernes al juez que investiga la presunta financiación ilegal del PP que "ningún empresario que ha pagado" al partido lo ha hecho "por amor a las dos gaviotas", sino porSegún han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración que ha prestado el Bigotes ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, también ha asegurado que el líder de la trama corrupta, Francisco Correa , le dijo que el PP implantó un "sistema para adjudicar" obra pública que implicaba elpor parte de empresarios.El Bigotes ha comparecido en calidad de testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 a petición de IU, que ejerce la acusación popular en la causa de la. El responsable de las empresas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana ha llegado a la Audiencia Nacional en furgón de la Guardia Civil, ya que cumple condena en la cárcel de Valdemoro (Madrid).La acusación popular en la pieza también conocida como lospidió la declaración de Álvaro Pérez después de su comparecencia a principios de este año en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, dondeen diferentes hechos relacionados con actividades ilícitas relacionadas con los pagos en negro al partido.Al término de la declaración del Bigotes, el abogado de IU —que ejerce la acusación popular—, Juan Moreno, ha confirmado estas palabras del numero tres de la Gürtel, que también ha relatado que "para ver cómo se podía avanzar en la adjudicación de obra publica de forma ilícita".Según Moreno, Álvaro Pérez ha explicado cómo Francisco Correa "ponía en marcha una maquinaria para contratar con un empresario" y a partir de ahí "contactar" con el extesorero popular Luis Bárcenas o con el "grupo" de dirigentes del partido que participaron en este sistema con las empresas de Gürtel. El Bigotes ha mencionado aly el, ambos condenados por las actividades de la trama corrupta."A partir de ahí se ponía en marchapara que adjudicara esa obra publica. Esa mecánica ilícita y criminal ha quedado patente en la declaración del señor Pérez", ha indicado el abogado de IU en sus declaraciones posteriores a la comparecencia.Eso sí, según ha afirmado, el Bigotes "no ha podido relatar hechos concretos porque", si bien para Moreno ha quedado claro que con sus explicaciones "va tomando forma esta mecánica de realizar adjudicaciones de forma ilícita".Según Moreno, Pérez Alonso ha insistido en que conocía el sistema "por las conversaciones" que tuvo con Francisco Correa y que, aunque no conocía las cantidades que se pagaban, "sí sabía que había negocios, que había adjudicaciones ilícitas y que Correa era un conseguidor de obra pública irregular"."Es un testimonio más que pone de relieve cómo desde Génova había un entramado para adjudicar obra pública y enriquecer al partido y a sus dirigentes", es la conclusión que saca el abogado de la acusación popular después de oír el testimonio del número tres de la Gürtel.El Bigotes también ha aprovechado su presencia hoy en la Audiencia Nacional para quejarse ante el magistrado de que los empresarios valencianos que fueron juzgados junto a él por financiar de forma ilegal al PP en dicha comunidad, ya que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y recibieron condenas inferiores a dos años de cárcel.Por su parte, el empresario David Marjaliza se ha ratificado ante De La Mata de lo que previamente había declarado en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de la trama Púnica, queen un despacho de la calle Génova en calidad de "gesto" y por indicación de Francisco Granados. Iba acompañado del exconcejal del Ayuntamiento de Madrid José Fernández Bonet."Llegamos a la sede. Bonet fue el que entró y habló en recepción y una vez habló, pasamos al ascensor y subimos a una planta, no sé si la quinta o la sexta, y entramos en un despacho y estaban estos señores. Fue un café de diez o quince minutos, más o menos", ha señalado, para concretar que entregó el dinero en efectivo en "un sobre". "Lo dejé encima de la mesa y me fui", ha apostillado, para incidir en que aquellaSegún ha señalado, Granados le había informado de que 60.000 euros era ", sin que tuviera que ir con un DNI". El dinero salía de una de sus empresas y no tenía una contrapartida directa, de acuerdo a su declaración, era "un gesto, nada más, para ayudar a la campaña de las municipales y autonómicas" de 2007 en "la pelea" entrey el propio Granados por la sucesión deen la Presidencia del PP madrileño.