Hacienda confirma que la próxima semana se podrá pedir la devolución de IRPF de maternidad y paternidad

Una oficina de control de grandes contribuyentes en proyecto

Gascón invita a regular el asesoramiento fiscal

Asistencia virtual

Operaciones intracomunitarias

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha confirmado este viernes que la próxima semana estará operativo el procedimiento dede las prestaciones de maternidad y paternidad, por vía telemática y también en papel por registro. Informa Europa Press.Así lo ha confirmado Gascón en declaraciones a los periodistas tras clausurar las jornadas tributarias de 2018 organizadas por el Consejo General de Economistas (CGE), después de que ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,tanto de las prestaciones de maternidad como las de paternidad. Gascón ha confirmado que la semana que viene se pondrá en marcha el procedimiento de solicitud de devolución del IRPF y que se darán detalles concretos del procedimiento en el que se está "trabajando a tope" y ultimando losAsimismo, ha adelantado que la devolución del IRPF se podrá realizar porporque "no se puede cerrar esa posibilidad", si bien ha querido trasladar que la vía telemática "es la más rápida", ya que las declaraciones no hay que grabarlas y se tramitará con el número de referencia, IRPF o clave PIN. La semana que viene "se podrá solicitar la devolución, eso nos ha pedido lay no me gustaría decepcionar esa petición", ha insistido Gascón, quien ha apuntado que se están cerrando los últimos detalles del procedimiento para devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad del Supremo que en octubre estableció la exención.También ha aclarado que para proceder a la devolución del IRPF en las prestaciones de paternidad, dado que la sentencia del Supremoa un caso concreto de prestación por maternidad , basta con una interpretación de la Dirección General de Tributos y no se requiere un cambio normativo. "No hay ningún problema", ha añadido.Por otra parte, sobre la Oficina de control de grandes contribuyentes , ha indicado que la AEAT está trabajando en la resolución que crea estepara su publicación en el BOE, pero no hay una fecha concreta, dado que hay una acumulación normativa "muy importante" a. En todo caso, ha apuntado que la idea es que esté "totalmente operativo "el año que viene". Durante su intervención en el acto, ha recalcado la importancia del papel de losen la aplicación del sistema tributario, en un contexto en el que en el resto de países es "" y un buen número de contribuyentes precisa de ayuda.En este sentido, ha subrayado que la Administración Tributaria está realizando un esfuerzo de transparencia y para aprovechar y mejorar los servicios de informática y asistencia, ya que por mucho que mejore y avance la robotización, sigue habiendo una "fuerte demanda" de, un papel que no puede cubrir la AEAT "ni ahora ni en el futuro".Gascón ha apuntado que el ámbito del asesoramiento fiscal en España se caracteriza por la " falta de regulación " y es una actividad "", motivo por el que se constituyó un foro de asociaciones y colegios profesionales tributarios para mejorar la interlocución con la AEAT, creado al hilo de otro, el de grandes empresas, que cuenta con un código de buenas prácticas suscrito por un número creciente de empresas. A este respecto, el pasado martes, en la última reunión del foro de asociaciones y asesores fiscales, se avanzó en la posibilidad de firmar otroentre asociaciones, asesores y Administración.En un entorno "cambiante", Gascón ha abogado por tratar de reforzar la seguridad jurídica, por lo que en el foro de asociaciones profesionales también se constituyó undedicado a las novedades normativas y a tratar las obligaciones formales, en particular las. El director general de la AEAT ha explicado que el organismo quiere avanzar en la transparencia en la aplicación de los criterios administrativos, para lo que tiene previsto que la Agencia Tributaria empiece a publicar losque va a aplicar en sus procedimientos.También planea, para el sistema de, que cuando haya cambios normativos y empiece la aplicación de una norma, los profesionales puedan trasladar a la AEAT sus dudas e inquietudes en el grupo de trabajo del foro y se analicen en conjunto para poder trasladar a la Dirección General de Tributos los temas que podría resolver mediante resolución única publicada en el BOE.De igual forma, la AEAT quiere que se puedan alcanzar acuerdos en el curso de un, para lo que quiere establecer la posibilidad de alcanzar pactos en vía administrativa, en vía económico-administrativa y vía contencioso-administrativa.Ha avanzado también que se creará un foro, utilizando el "paraguas" del Instituto de Estudios Fiscales , para debatir asuntos de calado cuando haya cambios normativos o procedimientos de comprobación, al tiempo que se lanzará una estrategia "novedosa" de asistencia virtual. Este asistente virtual será un trámite "amigable" para que lasen el censo (200.000 empresas con el año) hagan preguntas y reciban respuestas, de forma que se puedan recibir mensajes para informar de las obligaciones cumplidas, e incluso 'whatsapps' en el futuro.Respecto a la transposición de la directiva ' DAC 6 ' de intermediarios fiscales, ha apuntado que el modelo que más le gusta es el de Estados Unidos, quede operaciones racionales que no plantean problemas de elusión y planificación fiscal agresiva, y otra negra con el resto. De su lado, sobre la directiva de operaciones intracomunitarias, ha explicado que el sujeto pasivo certificado, mientras que aquellos que no dispongan de certificado tendrán que pagar ese tributo en la adquisición en otros países.Para la obtención del certificado, Gascón ha abogado por que se utiliceny se tenga en cuenta, por ejemplo, si el sujeto pasivo ha firmado el código de buenas prácticas, y si el asesor fiscal forma parte de una asociación reconocida por la Administración.