El número de jugadores que apuestan en locales de juego de azar aumenta progresivamente con lade las ciudades y, con ello, la cantidad de ludópatas crece también. ¿Qué normativa existe sobre este tipo de negocio? ¿Hay estadísticas o datos transparentes sobre las licencias, los usuarios y su perfil? ¿Cuál es la respuesta social? ¿Hay tratamientos de la sanidad pública destinados a la ludopatía? ActivaT abogad@s y Traficantes de Sueños organizaron una charla este miércoles para responder a estas preguntas y combatir así el problema."Estamos planteando propuestas", comenta Silvia González, representante de la Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid. El 13 de diciembre los vecinos se reunirán en el Ayuntamiento de Madrid con cuatro concejales (el de Ordenación Territorial; el de Salud, Seguridad y Emergencias; el de Economía, y el de Desarrollo Urbano Sostenible) para tratar aspectos como el control de licencias o la publicidad.Silvia González propondrá unen estos locales, comprobación del registro de jugadores prohibidos –"ya que se incumple"–, así como una publicidad de los datos (esto es, tener "relacionados con las casas de apuestas"). "Vamos a pedir creación dea población vulnerable, igual que hay zonas de protección acústica", señala la representante de la federación. Añade la proposición deentre establecimientos dedicados a las apuestas o entre locales de juego y centros educativos, y aboga por tomar el modelo dedel tabaco como ejemplo para las apuestas: "Prohibición total en medios de comunicación y más en horario infantil". "La idea es avanzar a la regulación y la movilización social", sostiene González."La problemática de las casas de apuestas. Tratamos el asunto porque refleja los años 80 y el boom de la droga en esos barrios, que acabó con muchas personas", asevera la abogada Anabel Segado, que presentó el evento. Según los datos de la Comunidad de Madrid , los locales de juego de azar apuestan se instalan sobre todo en el eje sur-este de la capital española, donde se encuentran los ingresos per cápita más bajos."Se inicia con Esperanza Aguirre –opina la presentadora sobre el origen de esta problemática– porque fue la primera en abrir la veda en el año 2006. En el 2011, el Gobierno de Zapatero reguló el juego por internet, poniendo (en teoría) coto a su extensión y a su despliegue, pero evidentementey haciéndolo como una cuestión económica normal", relata Segado. De 2015 a 2017, el número de locales se ha duplicado, según los datos de la abogada. "Yporque cumplen el doble objetivo de desarticular la respuesta colectiva de indignación por lasy porque juegan con el", denuncia la ponente.El juego es una, menciona Bayta Díaz, psicóloga de la Asociación de prevención y ayuda al ludópata (ALAP). Según el estudio clínico de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Hacienda, la mayoría de los apostantes patológicos caen en el juego por la muerte de un familiar (53%) o por tener(45%).La psicóloga, además, señala este "juego" como. Y aboga por el uso del término "gamblificación": mientras que en inglés se diferencia entre el concepto game (juego como actividad de ocio) del gamble (apuestas, juego con factor económico), en español no se realiza esta distinción, se invisibiliza así laque supone. En los casos de ludopatía, entre las consecuencias aparece la destrucción de patrimonio, robos o el abandono de los estudios. A esta situación llegan los apostantes impulsados por los referentes sociales –que normalizan esta actividad–, la publicidad y el tratamiento en los medios de comunicación, y la ilusión de profesionalización, mediante escuelas, foros o laLa preocupación de las ponentes se centra también en la edad del consumidor: "", asegura Bayta Díaz, que explica que un 6,4% de los jóvenes entrevistados en centros educativos han apostado por Internet y un 13,6% lo ha hecho en locales según el informe Estudes. La psicóloga, que describe este tipo de ludópata como jóvenes que apuestan online (es decir, en cualquier lugar, no se limita a los locales especializados) y cuyo periodo de latencia –desde que apostaron por primera vez hasta ser patológicos– ha disminuido, declaró a este diario en septiembre que en la asociación atienden a casos desde los 16 hasta los 80 años pero que "". La preocupación que exponen es tanto la caída de la media de edad como el aumento de número de altas en la asociación, ya que critica laMientras las asociaciones piden medidas regulatorias, España, de momento, se ha. Algunas comunidades están desarrollandode locales para evitar el crecimiento masivo de este tipo de establecimientos. La mayoría de comunidades establece una distancia mínima entre ellos o respecto a dependencias juveniles. Es el ejemplo de Murcia, que exige 400 metros entre locales; de Aragón o de Andalucía (300 y 100 metros respectivamente). La Comunidad de Madrid no es el caso. La Consejería de Economía de la Comunidad se respalda en que aquellas comunidades autónomas con mayor regulación –como puedan ser Murcia, Baleares o Canarias– tienen, a pesar de esto, un número mucho mayor de salones de juego que Madrid en relación con el nivel de población.Por su parte, la DGOJ anunció este lunes la composición del Consejo Asesor para orientar "la formulación, seguimiento y ejecución de sus políticas públicas en lo que respecta a juego responsable". Constará con, tres empresas dedicadas a las apuestas deportivas.