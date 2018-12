Publicada el 31/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 30/12/2018 a las 12:42

ETA, derrotada en todos los frentes

El 8M desborda las previsiones y las calles de España

Cuenta atrás para que Franco sea exhumado del Valle de los Caídos

El desempleo desciende





El número total de parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) al finalizar noviembre fue de 3.252.867, que son 221.414 personas menos (-6,37%) que un año antes. Mientras, la afiliación a la Seguridad Social creció con fuerza en 2019 y se acerca a los 19 millones. En concreto, en noviembre se situó en 18.945.624 afiliados, que son 527.868 más que un año antes.



Cuestión diferente es la calidad del empleo. Ahí las noticias siguen siendo negativas: precariedad y bajos salarios fueron también las tónicas dominantes en el mercado laboral español en 2018.

Una ONG, absuelta tras ser juzgada por rescatar migrantes en el Mediterráneo



Por primera vez, más mujeres galardonadas con Premios Nacionales

Los incendios forestales dan una tregua

España será el país del con mayor esperanza de vida





Los españoles serán las personas más longevas del mundo en 2040. Así lo ha concluido la Universidad de Washington en un estudio en el que ha afirmado que los ciudadanos de nuestro país llegarán a los 85,8, casi tres años por encima del promedio actual. Actualmente, de media vivimos 82,9 años, ocupando la cuarta posición en la clasificación mundial sobre esperanza de vida.



Esto ocurrirá, asegura el estudio, si se mantienen "las tendencias de salud recientes". En 2016, las principales causas de muerte prematura en nuestro país fueron la cardiopatía isquémica, el alzhéimer y el cáncer de pulmón. Pero en 2040, en cambio, se espera que este orden se invierta. La primera posición la ocuparía el alzhéimer, seguido de la cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón.



Además, los autores del estudio insistieron en que existe "un gran potencial" para que los Gobiernos influyan en la salud y, por ende, en la esperanza de vida de los ciudadanos de su país. ¿Cómo? A través de la lucha contra la presión arterial alta, la obesidad, el tabaco, el alcohol y la contaminación del aire.

El aborto deja de ser un delito para las irlandesas

India anula la homosexualidad como delito, castigada con 10 años de prisión

1.300 días después, la ciudad de Granada vuelve a tener su tren





Todo comenzó, exactamente, el 7 de abril de 2015. Ese día se acordó la construcción del 1.300 días, hasta el 26 de noviembre de 2018, para que el aislamiento ferroviario de la ciudad acabara.



Pero, aun así, continúa habiendo reivindicaciones pendientes. La concejala de Vamos Granada Marta Gutiérrez explicó que la salida del Talgo "no supone, ni mucho menos, el fin del aislamiento ferroviario, sino que sólo es el principio de la reconexión, ya que tan sólo es una línea con un solo tren al día".



Por su parte, la Marea Amarilla, la plataforma ciudadana que encabezó las protestas, afirmó que su "lucha" sigue, pues continúan pendientes varias obras que acometer como, por ejemplo, el soterramiento en Granada para derribar los muros que impiden la comunicación de los barrios y sus vecinos.

Disminuye el consumo de alcohol entre los jóvenes europeos





La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en el mes de septiembre de 2018 un informe [que se puede consultar en los adolescentes beben menos. No obstante, añade la institución, los niveles de consumo continúan siendo altos.



Pero han bajado hasta la mitad en 12 años. En 2002, el 46% de los jóvenes de 15 años aseguró que había comenzado a consumir alcohol cuando tenía 13, o incluso antes. Sin embargo, en 2014, este porcentaje se había reducido hasta el 28%. Los mayores descensos se dieron en los países nórdicos.



Se podría decir que ha sido un año convulso en varios frentes. En el político, porque ha habido un cambio de Gobierno tras una moción de censura; en el judicial, porque jueces y magistrados están más cuestionados que nunca después de la crisis del Tribunal Supremo con las hipotecas y de la polémica surgida en la renovación del CGPJ; y en el social, por las numerosas movilizaciones –sobre todo de pensionistas y feministas– que han inundado las calles de las ciudades españolas.No obstante, a pesar de que muchas de las noticias que han acaparado titulares durante estos 12 meses lo han hecho por algo negativo, no todo ha sido de color negro. También ha habido motivos para sonreír leyendo la prensa o viendo el telediario.repasa algunos de ellos:Después de seis décadas de atentados y asesinatos, la banda terrorista ETA se disuelve . El pasado 3 de mayo, la bandaLa derrota quizá empezó a fraguarse en 1992, cuando la Guardia Civil y la policía francesa detuvieron a a Pakito, Txelis y Fitipaldi, el triunvirato que por entonces dirigía los aparatos militar, político y logístico –respectivamente– de ETA. La banda terrorista siempre había puesto como condición para el cese de la violencia que el Estado se comprometiera a asumir su programa político, conocido como Alternativa KAS. La banda exigía la "amnistía total" de los presos de la organización, la expulsión de Euskadi de las fuerzas de seguridad y el ejército o el reconocimiento del derecho de autodeterminación y del derecho a crear un estado propio del País Vasco. Nada llegó a producirse.La organización terrorista dejó de atentar en 2011 y, siete años después, decidió disolverse. "ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política.", aseguró la banda, que en su último boletín asumióy 2.006 atentados.2018 ha sido, sin duda, el año del feminismo. Las protestas masivas que ha protagonizado han desbordado todas las previsiones y, sobre todo, las calles de muchas ciudades españolas. No obstante, que hayan tenido que producirse no es demasiado positivo: refleja que, todavía, continúa siendo necesario luchar contra los efectos del machismo: la desigualdad, la violencia contra las mujeres en todas sus formas, etc. Pero una mayor movilización evidencia una. Y esta, a su vez, que algo está cambiando.Sin duda, si el feminismo tiene que añadir una fecha histórica a su calendario esa es el. Sindicatos y colectivos feministas convocaron una huelga de mujeres para ese día. Se esperaba el éxito, pues la movilización y compromiso de los días previos fueron masivos. Pero no se esperaba lo que finalmente ocurrió. Centenares de miles de mujeres dejaron sus casas y sus puestos de trabajo y se unieron con una sola voz:La jornada rompió todos los registros y las previsiones que se hacían desde todos los colectivos implicados en la lucha: la marcha en Barcelona, por ejemplo, convocó a, según la Guardia Urbana. En Madrid, consegún la organización ysegún la Delegación del Gobierno, la movilización colapsó por completo el centro de la ciudad.Si un acontecimiento ha acaparado titulares durante la segunda mitad de 2018, ese ha sido ladel Valle de los Caídos. Fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que aprobó un real decreto el pasado mes de agosto para iniciar el trámite. Apenas tres semanas después, fue aprobado por el Congreso . Eso sí, PP y Ciudadanos se abstuvieron.Lo hicieron, según dijeron entonces, por la fórmula utilizada. En su opinión, el método del real decreto daba a la medida un carácter de urgencia que no merecía. Pero el argumento del Gobierno –y de sus socios, los que apoyaron la moción de censura presentada por el PSOE–, era precisamente que,Por eso, precisamente, la primera idea del Ejecutivo era terminar 2018 sin Franco en el mausoleo fascista. En un primer momento, el cadáver ni siquiera iba a llegar al mes de octubre en Cuelgamuros. De ahí, el Gobierno pasó a afirmar que no llegaría a Nochevieja. Y ahora admite que habrá que esperar hasta 2019. No obstante, el proceso ya ha comenzado, y aunque–al que la familia Franco pide enterrar en la Catedral de la Almudena–, sí se puede afirmar que, al menos si se cumple la voluntad del Gobierno, el cuerpo de Franco tieneLa organizaciónnació con un sólo objetivo: evitar que el Mediterráneo siguiera tragándose los cuerpos de los miles de refugiados que se juegan la vida en su intento por llegar a Europa. Pero la Guardia Costera griega, en cambio, consideró que lo que los bomberos de la ONG estaban llevando a cabo constituía unPor eso, detuvo a tres miembros de la organización. Les acusó de haber cometido ese delito en grado de tentativa –porque justo en el momento de la detención se encontraban realizando las labores de rescate de una patera a la deriva en el mar Mediterráneo–, pidióy les llevó a juicio.El día 7 de mayo, Manuel Blanco, el presidente de la organización, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez se sentaron ante el juez. Pero el tribunal de Mitilene, la capital de la isla griega de Lesbos, les absolvió . "Se ha hecho justicia. Volveremos para salvar vidas", declararon tras conocerse la decisión. Porque para ellos, el proceso que atravesaron fue laque trabajan en el Mediterráneo. Por eso, declararon a las puertas del juzgado que seguirían con su trabajo. "Se siguen perdiendo vidas y la mejor cara de Europa la hemos representado voluntarios y voluntarias", dijeron.En el año del feminismo, casi un siglo después, los Premios Nacionales que otorga el Ministerio de Cultura han llegado a la paridad.entre los 30 de artistas españoles que este 2018 han sido reconocidos. Ellas, este año, han supuestoLa lista la completaba el pasado 13 de noviembre la poeta, homenajeada con el Premio Nacional de las Letras. Antes que ella, el departamento que dirige José Guirao había premiado a(Narrativa),(Poesía),(Cinematografía),(Teatro) o(Músicas actuales). La lista la completan, de Ensayo;, de Poesía joven;, de Traducción;, premio a la Obra de un traductor;, de Ilustración;, de Periodismo cultural;, de Circo;, de Danza en la categoría de Interpretación;, de Teatro; y, de Televisión.Aun así, queda mucho por hacer. Entre las categorías menos paritarias se encuentran la de Historia de España, con solo tres historiadoras premiadas desde 1981; la de Música en la categoría de Composición, con solo cuatro ganadoras y la de Circo, con cuatro ganadoras en solitario. Mención aparte merece la categoría de Tauromaquia, donde nunca ha sido premiada una mujer.En términos de incendios forestales, España ha tenido motivos para la alegría. Si el verano de 2017 fue trágico, el de 2018 ha sido uno de los mejores desde que se tienen registros.. Además, entre el 1 de enero y el 14 de octubre, el fuego arrasó un 80,57% menos de superficie que en el mismo periodo de 2017, cuando ya se habían quemado 119.472 hectáreas.No obstante, esta racha no durará para siempre. Todo apunta a que los récords de hectáreas quemadas. Así lo asegura un estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, que ha arrojado por primera vez luz sobre la influencia del cambio climático en los incendios forestales.En el mejor escenario, de subida de 2 grados de la temperatura media global –para el que tendríamos que hacer muchos esfuerzos, según el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)–, los incendios forestales aumentarían en un 40%. Pero si se sobrepasan los 3 grados, los fuegos aumentarán en un 100%. Los registros de 2017, con 174.788 hectáreas abrasadas, podrían quedarse en anécdota.Las mujeres irlandesas se enfrentaban, hasta el pasado mes de mayo, a, un derecho reconocido en los países de su entorno. Un comité parlamentario dijo "basta" a esta situación en diciembre de 2017 y decidió liberalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y revocar la Octava Enmienda de la Constitución, que iguala el derecho a vivir del neonato y la gestante. Temían, además, que el Brexit impidiera a las mujeres viajar a Inglaterra y Escocia para abortar.Seis meses después, en mayo de este 2018, se celebró un referéndum para ver cuál era la posición de los ciudadanos. Y, pese a la tradición católica del país, el ‘sí’ arrasó . La participación fue del 64,1% del censo.El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, destacó que, tras el referéndum, Irlanda tendría "una Constitución moderna para un país moderno". Varadkar señaló que el resultado, que no se esperaba tan aplastante, suponía. También tuvo palabras para los que se opusieron a la medida: les aseguró que Irlanda "es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral".El pasado 6 de septiembre fue un día histórico para los homosexuales indios. Ese día, el Tribunal Supremo de su país anuló la. "La comunidad LGTB tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano ordinario", dijo el presidente del tribunal, Dipak Misra, que también fue quien presidió la Sala de los magistrados que dictaron la histórica sentencia.Histórica porque se anuló la Sección 377, que anulaba el sexo consentido entre gais y lesbianas. Los tribunales de Delhi ya consideraron en el año 2009 que esta ley, pero en 2013 el Tribunal Supremo la reintrodujo y mantuvo la pena de 10 años de prisión a la que podían enfrentarse., sostuvo entonces el juez, que defendió la necesidad de respetar a los demás y sus derechos. "Cualquier relación sexual entre dos adultos que consienten —homosexuales, heterosexuales o lesbianas— no puede considerarse inconstitucional", subrayó Misra