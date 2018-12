Publicada el 01/12/2018 a las 13:43 Actualizada el 01/12/2018 a las 14:07

La candidatura de los críticos niega "controlar" el Comité Electoral

La dirección de En Marea , de la mano de su representante legal ante la Agencia Española de Protección de Datos, Gonzalo Rodríguez, hapor una presunta "intrusión" en el censo del partido cometida, supuestamente, por parte del Comité Electoral, controlado por el sector crítico, según recoge Europa Press.Las votaciones han quedado congeladas en torno a las 11 horas por parte de la empresa encargada del sistema (Agora Voting), luego de que el sistema de votación permaneciese operativo desde las 9 horas. Gonzalo Rodríguez ha informado en una rueda de prensa que la solicitud de paralizacion de las votacionesAdemás, Rodríguez ha informado que la dirección del partido, que apoya la candidatura Coidando a casa que encabeza Luís Villares,La candidaturay reclama que siga adelante el proceso de elección del Consello das Mareas, ahora paralizado por solicitud de la dirección del partido instrumental en base a una resolución del Comité de Garantías ante la existencia de "presuntas irregularidades" registradas en el censo.El cabeza de lista de Entre todas, David Bruzos, ha comparecido ante los medios arropado por gran parte de su candidatura en una rueda de prensa celebrada en Santiago, donde ha indicado que es el Comité Electoral quien tiene competencias sobre el proceso y que éste no puede ser paralizado por la Comisión de Garantías.El, cuando la Comisión de Garantías aprobaba por unanimidad no levantar la suspensión cautelar que pesaba desde el pasado martes sobre la celebración de las elecciones al Consello das Mareas, en las que. No obstante, la resolución de Garantías es desacreditada por el Comité Electoral, conformado por 13 personas, diez de las cuales son afines al sector crítico. El comité asegura que es su "competencia exclusiva" regir el proceso electoral y que "no corresponde a la Comisión de Garantías competencia alguna que implique la suspensión" de las elecciones.Ante laque mantienen un enfrentamiento abierto desde hace dos años, la celebración de estas primarias permanece en el aire.