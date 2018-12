Sonarse los mocos en el paisanaje

Publicada el 01/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 30/11/2018 a las 20:52

La semana comenzó con una noticia muy vintage: " Un cómico ante el juez por hacer un sketch en el que se sonaba los mocos con la bandera ". Esto habría que leerlo con la nariz tapada,, pero está la cosa como para hacer chistes por vía nasal…Y mientras una parte de la sociedad se indigna con un ejercicio de ficción humorística, otros chistes pasan todos los controles, sin que suenen las alarmas. Esta semana tenemos múltiples ejemplos de sonadas de mocos en la cara del paisanaje.. Muy fan.La banca, por ejemplo, se ha sonado los mocosque les dimos para el rescate. El Banco de España da por perdidosde euros –por ahora–., como el que da por perdidos dos o tres paraguas a lo largo de su vida. Si usted no se ha reído con esto, es que se le ha agriado mucho el carácter, porque es como para partirse la Caja…PP y PSOE se han sonado los mocos con el informe final de la comisión parlamentaria de investigación de la crisis financiera . Después de veinte meses de trabajo y comparecencias, aseguran que el problema de las cajas no ha tenido que ver, en absoluto, con su politización.Podemos se ha abstenido en la votación, argumentan que apenas se mencionany las preferentes, en fin… y Ciudadanos ha votado en contra. PP y PSOE se han jugado otroEl president Torra se ha sonado los mocos con las reivindicaciones del personal sanitario, de los estudiantes, de los bomberos , debe de tener tan afectadas las vías respiratorias con este frío otoñal, quevocal. Cuando le han pedido cuentas de su responsabilidad como president, se ha transformado en el Harpo independentista, pero sin bocina.Enel personal sanitario de Urgencias y de los Puntos de Atención Continuada, lleva varios días en huelga para reclamar medios. Y enlos profesionales de la sanidad han salido a la calle para pedir tiempo, como en el baloncesto.Al contrario que en el basket, los que atienden en las consultas no piden "tiempo muerto", sino tiempo suficiente –diez minutos–de que les den verdadera atención primaria. Esto es humor negro, sí, en ocasiones la única terapia a la que puede recurrir el paciente mientras espera a que le atiendan.Podríamos seguir, comunidad por comunidad,. Si asumir como inevitables estas deficiencias en la Sanidad, no es sonarse los mocos en la vida de la gente…Mientras andamos a cuestas con los restos mortales de Montesquieu, algunos jueces. Ciertas conclusiones judiciales son difícilmente distinguibles de un sketch.¿Qué les parece la del hombre queen Barcelona y ha sido condenado a un año y medio de prisión? El condenado alegó que lo robó porque tenía hambre, pero el juez dice en su sentencia que lo hizo para "Es como de libro de autoayuda, si te gustó ¿Quién se ha llevado mi queso?, no te pierdas Enriquecerse con un bocadillo.El gobierno se ha sonado los mocos con la vela de la acogida que izó en el Aquarius hace seis meses. El pesquero Nuestra Señora de Loreto, en el que viajan doce migrantes recogidos en alta mar hace una semana,El buque de rescate Open Arms ha acudido a ofrecer asistencia médica. La idea de que los migrantes desembarquen en Libia es terrorífica , no ha cambiado nada en ese país sin Estado desde que este puerto era un terrible destino para el Aquarius, ¿o sí?Fuera de nuestras fronteras también cunde el humor. Trump se ha sonado los mocos con el informe sobre el cambio climático elaborado por la Casa Blanca. No ha puesto la excusa de que un primo suyo catedrático de Física dice que ni los más importantes científicos del mundo se ponen de acuerdo para decir qué tiempo va a hacer mañana en Oklahoma, Trump es más directo,El príncipe heredero saudí se suena los mocosy, de paso, se pasa por el forro de la kufiya las críticas sobre su presunto encargo de ‘silenciar’ a Jashogi… Mohamed está en Argentina tan feliz, en la ‘chupipandi’ del G20 . Seguro quejunto a la que se hizo con el rey emérito en Abu Dhabi, llenos ambos de orgullo y satisfacción.Mañana votan los andaluces después de una campaña que nos ha dado muchos minutos de gloria para la sátira política:Lo serio comienza después, cuando los que resulten elegidos tengan que demostrar si van a trabajar por Andalucía o. Se han dado casos…Siento haberles distraído con "cosas que no son esenciales", como diría el filósofo Eduard Pujol.