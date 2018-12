Anticapitalistas piden a Podemos anule las primarias de las generales para poner fin a la "inercia suicida"

Publicada el 03/12/2018 a las 18:52 Actualizada el 03/12/2018 a las 18:53

Adelante Andalucía emite sus reclamos al bloque tras el 2D

La corriente Anticapitalistas de Podemos, en la que se enmarcan la líder andaluza y candidata en las autonómicas, Teresa Rodríguez, y el portavoz en Europa, Miguel Urbán, ha pedido este lunesque desconvoque las primarias para las elecciones generales tras los malos resultados de las andaluzas, y reoriente su estrategia para acabar con la que consideran es "una inercia suicida" "Mantener este modelo de primarias sería un tremendo error y una muestra de irresponsabilidad y delos intereses de una parte por encima de los intereses generales que hay en juego para la mayoría trabajadora", avisa el sector más a la izquierda de Podemos en un comunicado. Asimismo, anuncian que si no se atiene su petición,que fueron convocadas de urgencia ante un posible adelanto electoral y, por lo tanto, se quedarán fuera de las listas para el Congreso y el Senado.acaba el plazo para inscribir candidaturas.A su juicio, "la gravísima situación política" que se ha puesto de manifiesto tras las andaluzas obliga a "parar, debatir y no mantener la misma dinámica y orientación general que tiene la dirección de Podemos" y que, a su juicio, "de mantenerse, llevará a peores resultados aún en el futuro". "No es el momento para el enésimo proceso interno tedioso para seguir ahondando en la dinámica de desafección y. Más aún cuando la urgencia de una posible convocatoria de elecciones parece alejarse", añaden, tras señalar que esta deriva les lleva, a su juicio, a "una inercia suicida".El eurodiputado Miguel Urbán, que el pasado viernes informó de que hastano tomarían una decisión sobre su participación en las primarias, ya criticó que este proceso se había convocado, a su juicio, de forma prematura y con "calzador". "Lo que toca es hablar de Andalucía y no meter primarias con calzador", defendió. "Es el inicio del ciclo electoral, y puede marcarlo. Nos jugamos mucho a nivel andaluz y estatal", insistió entonces. En su comunicado de este lunes, los anticapitalistas recuerdan que "ya antes de las elecciones andaluzas" criticaron que la "convocatoria apresurada de estas primarias era un grave error que solo buscabadentro de Podemos, facilitando el control del próximo grupo parlamentario a la corriente dirigente mediante un reglamento centralista, apresurado y nada proporcional"."Estas primarias no tienen ningún sentido, ni en fondo ni en forma, salvo reproducir el" sentencian la corriente de Urbán y Rodríguez, que también rechazo participar en las primarias para la lista de la Comunidad de Madrid, por motivos similares. Asimismo, defienden que el partido debe centrarse ahora en hacer ahora una "profunda y serena reflexión urgente", pero como parte de un movimiento popular "que abarque no solo a las fuerzas políticas sino al conjunto de movimientos y al".A su juicio, los resultados en Andalucía, donde la coalición Adelante Andalucía de Podemos e IU respecto a 2015, requieren que se rearme "a todo el espacio de movimientos sociales y de fuerzas políticas del cambio, con paciencia y con métodos democráticos y participativos". "Es la única forma de construir un polo solidario, democrático y de autoorganizacióndel bloque de poder y su recién parido Vox . Sólo hay una alternativa y es el bloque del cambio en sentido amplio frente a un PSOE cuyas políticas, pero esta alternativa debe dejar de mirarse hacia dentro y construirse de manera democrática, unitaria y con políticas claras", reclaman.Por último, lamentan que el resultado de las elecciones andaluzas supone un "shock" para el bloque del cambio "por la debacle de la izquierda frente al auge de la derecha y, en concreto, por la emergencia de la extrema derecha". "A pesar de lay el trabajo desarrollado el resultado no ha sido bueno, porque lastambién en Andalucía como demuestra el resultado del resto de partidos. Pero si no se corrige el rumbo a nivel estatal lo que vendrá en mayo será aún peor", avisan.