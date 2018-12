El Congreso subirá un 2,25% el sueldo a los diputados y aumentará su Presupuesto un 4,55%

Publicada el 03/12/2018 a las 17:23 Actualizada el 03/12/2018 a las 17:46

Casi la mitad, para gastos de personal

Inversión en ciencia y en ciberseguridad

Ahorro en dietas por el cambio de sistema

Senado, defensor del pueblo y JEC

La Mesa del Congreso ha aprobado este lunes los Presupuestos de la Cámara para 2019, que se acercan a los 91 millones de euros por unrespecto a los de 2018, y que incluyen una previsión de subida salarial de hasta el 2,50% para los trabajadores de la institución y los diputados, informa Europa Press.Tanto el Congreso como el Senado cuentan con, que posteriormente se incluyen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ( PGE ) y que, por tanto, sólo entrarán en vigor si el Gobierno consigue aprobar los que quiere presentar para el año que viene y que, de tener éxito, entrarán en vigor ya avanzado el ejercicio.El Presupuesto del Congreso experimentará el año que viene sudesde el estallido de la crisis económica, un incremento del 4,55%, y contará con una previsión de gasto de 90.945.794,06 euros, frente a los 86.893.110 euros del año anterior.El capítulo de gastos de personal asciende a 40.933.492,18 euros, lo que supone un incremento del 4,42% respecto a 2018, un crecimiento que desde la Cámara explican principalmente por la subida de las retribuciones del personal de la casa, que sigue el acuerdoy que prevé un aumento del 2,25% con opción a llegar a un máximo del 2,5% entre fijos y variables.La Cámara ha presupuestado un incremento del 2,5%, aunque aplicará la misma subida que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado, con lo que podría acabar siendo del 2,25%. En todo caso, ese mismo aumento, como viene siendo habitual,, todos los cuales cobran del Congreso ya que, a diferencia de otras etapas, no hay ministros con escaño cuyo sueldo venga del Gobierno y no del Legislativo.En la reunión de la Mesa de este lunes, la vicepresidenta cuarta, Gloria Elizo, de Unidos Podemos , ha hecho constar sua que esta subida salarial se traslade a los diputados, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.Esa idea de no aplicar a sus señorías la subida salarial de los funcionariasen la oposición, pues en marzo de este año exigió que a los diputados y senadores sólo tuvieran un incremento salarial del 0,25%, el mismo que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicaba a los pensionistas.Como sucede desde 2012, en los Presupuestos de 2019 también se mantiene la suspensión de las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos.El capítulo de gastos de personal se incrementa además por la próxima creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, nacida de un acuerdo de la institución con lasY más que los gastos de personal crecen los gastos corrientes y servicios, que aumenta un 5,62% respecto al presente ejercicio, hasta los 34.794.835,86 millones. Dentro de este capítulo, el concepto de estudios y trabajos técnicos sube un 8,68% para sufragar actuaciones parade la Cámara.También se incluye una partida destinada a lapara mejorar la ciberseguridad en el capítulo de inversiones reales que es, con un 18,19%, el que más aumenta de todo el Presupuesto, llegando a los 3.852.760 euros.Por contra, la cantidad destinada a las dietas que se abonan a diputados y letrados en sus viajes oficiales desciende un 18,45% tras el ahorro que se ha producido por elpor la Mesa del Congreso en enero de 2017. Hasta esa fecha sus señorías recibían unas dietas fijas pero desde hace casi dos años tienen que justificar gastos y la Cámara se hace cargo únicamente de lo que realmente se han gastado.No hay variación en el capítulo de, para los que vuelven a reservarse 4.000 euros, como en 2018, mientras que la cantidad destinada a trasferencias corrientes baja un 1,87%, situándose en 11.360.706,02 euros.El vigente presupuesto, que fue aprobado en septiembre de 2017 pero que no entró en vigor hasta el pasado mes de julio junto con los últimos Presupuestos de Mariano Rajoy, asciende a 86.893.110 euros, un 1,71% superior al de 2017. En este ejercicio lashan subido un 1,5%.La de 2018 fue lade los Presupuestos de la Cámara Baja de los últimos años. En 2017 no hubo incremento alguno, en 2016 sólo crecieron un 1,51% y en 2015 un tímido 0,33%. En los cinco ejercicios anteriores (2014-2010) se había producido unadel 18,24%.Una vez que la Mesa del Congreso ha dado el visto bueno a sus cuentas, este martes se reunirán las Mesas del Congreso y el Senado para aprobar el Presupuesto de las Cortes Generales y de los órganos que dependen de ellas, la Junta Electoral Central (JEC) y el Defensor del Pueblo