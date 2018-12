Miquel Roca teme que una reforma de la Constitución "vaya a peor"

Publicada el 03/12/2018 a las 10:47 Actualizada el 03/12/2018 a las 10:48

Cataluña

"Tensión"

El exdirigente de CiU y padre de la Constitución Miquel Roca ha asegurado tener miedo de que si se modifica la Constitución , ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.Aun así, ha señalado que la Carta Magna "y lo demuestra su propia aplicación", ya que, por ejemplo, el servicio militar se dejó de hacer aunque está marcado como obligatorio y no ha hecho falta un referéndum para aprobar el matrimonio homosexual.Ha defendido que la Constitución tuvo en su momento, y ha subrayado que, si ahora hay comprensión y diálogo, hay margen para entenderse.Roca ha asegurado que a España "le cuesta entender y aceptar el sentido profundo de la reivindicación catalana", pero a pesar de ello ve posible encontrar una solución, que pasa por"Tendríamos que saber leer que las cosasy hay que reorientarlas porque, si no, nos haremos daño", y la historia enseña que las rupturas se pagan caras, ha alertado.Preguntado por si la situación política puede acabar en violencia, ha dicho que ahora "ya no se trata de barricadas", porque la violencia puede ser cibernética.Ha opinado que Cataluñani ha sabido hacerlo nunca, y la fuerza que tiene es la unidad de sus ciudadanos y la convivencia en la calle, ha apuntado.Preguntado por si el juicio a los políticos soberanistas por el referéndum del 1 de octubre será justo, ha dicho: "Quiero creerlo, necesito creerlo y por lo que a mi respecta,".Sobre la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, ha dicho queque obtuvo en las elecciones de este domingo y al verlo apagó la televisión: "La historia no se repite nunca exactamente, pero tiene ritmo", ha advertido.