Sánchez anuncia en la Cumbre del Clima que España alcanzará cero emisiones de CO2 en 2050

Greenpeace anima a Sánchez a actuar "en consonancia" con sus anuncios

Oxfam exige a los Gobiernos medidas decisivas para combatir el cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que España reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero eny "al menos" un 90 por ciento en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición "pionera" para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los. Informa Europa Press.Durante su intervención de tres minutos en la sesión inaugural de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia), Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está "lejos" de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015, el Acuerdo del Clima de París.Si bien ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser "pionera" en elde transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras . Para Sánchez, este es el momento de "fortalecer" ely poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la. "La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático", ha resumido el presidente.A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponerpara sentar las bases de una visión "más ambiciosa" para asumir "mayores responsabilidades". En ese sentido, ha dicho que su Gobierno quiere irporque España es un país "vulnerable" a los efectos del cambio climático pero "concienciado". Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero lasde gases de efecto invernadero en 2050, con varias sendas en 2020, 2030 y 2050, y quiere movilizara partir de 2020.Ante el plenario al que asistían jefes de Estado y de Gobierno, el presidente ha anunciado que la ley de cambio climático y transición energética se presentará "en breves días" en ely ha explicado que ese texto incluye una perspectiva "trasversal" a toda la acción del Gobierno. Así, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica, para lo que se fijarán "objetivos claros y ambiciosos"porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza "no solo" a los inversores económicos , sino "especialmente" a losEn concreto, ha dicho que su propuesta es reducir un 37 por ciento las emisiones en 2030 y al menos un 90 por ciento en 2050, para alcanzar la. "La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso", ha defendido. Sánchez quiere aprobar unpara luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda "viable" de descarbonización de la economía pero es consciente delde estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la"pionera" que tendrá en cuenta el impacto en zonas "más específicas" y "muy en particular" en las comarcas mineras.Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada en Katowice y que cuenta con ela nivel internacional. "El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transicióny que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad.: seguir en lao actuar conjuntamente frente a lamediante un liderazgo colaborativo", ha concluido.Greenpeace ha celebrado que Sánchez califique el cambio climático como un desafío "real y urgente" frente al que hay que actuar de forma conjunta y ha respondido a su intervención pidiéndole que acelere la transición energética y que, para ello, pongay peligrosas, y que emitapara impulsar las energías renovables para la protección ambiental. Ha reclamado también al Gobierno que se aumenten lospara todas las personas en las regiones afectadas por la transición. La ONG ve positivo el apoyo del presidente a la declaración de Silesia y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para acelerar el cambio.Ante los compromisos adquiridos por Sánchez, Greenpeace ve "urgente" hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico ay a reducir a cero las emisiones netas en 2040. De esta forma, especifican que eldebería incluir un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando vayan terminandode explotación, y quesea el año límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.Oxfam ha reclamado a los Gobiernos medidas decisivas para combatir el cambio climático y evitar una catástrofe humanitaria global ante la Cumbre COP24. La ONG advierte de que la sequía afecta a casiy si no se adoptan medidas urgentes para 2050, 143 millones de personas se verán obligadas a desplazarse en África Subsahariana, sur de Asia y Latinoamérica , según el Banco Mundial. Oxfam Intermón ya ha dado cuenta de que se observan los efectos delde la temperatura del planeta tales como comunidades arrasadas por el fuego, las tormentas e inundaciones.Sin embargo, la ONG critica que los Gobiernos continúanpara reducir las emisiones que llevarán a un aumento de la temperatura global de 3ºC, exige la toma de medidas valientes y audaces y destaca que los países más ricos y emisores deben seguir estos pasos para atajar el cambio climático.