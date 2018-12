Susana Díaz se ve con confianza para seguir "liderando" el PSOE-A: "Si hubiera perdido me habría ido"

Publicada el 03/12/2018 a las 14:29 Actualizada el 03/12/2018 a las 14:30

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta,ha manifestado este lunes que tiene la confianza de la Ejecutiva Regional del partido para seguir "en Andalucía y que sólo si hubiera perdido las elecciones autonómicas, se habría ido, "pero he ganado".Así se ha pronunciado Susana Díaz en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, que se ha celebrado en la sede del partido desde las 12,00 horas. Ha recalcado que aunque el PSOE-A ganó las elecciones gracias al apoyo de más de un millón de andaluces, fue una "" porque muchos andaluces socialistas se quedaron en sus casas y no acudieron a votar.", según ha indicado Susana Díaz, quien ha señalado que eso tiene que llevar al PSOE-A a reflexionar, a hacer "autocrítica" y a corregir lo que se tenga que corregir porque es evidente que muchos votantes socialistas se han quedado en sus casas, aunque no se han ido a otros partidos.Susana Díaz ha recalcado que ella es la presidenta de la Junta y su obligación y responsabilidad en estos momentos es "".Ha insistido en que llamará al resto de partidos políticos, a los que están en la defensa y el respeto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía para trasladarles que en nuestras manos está "el que el Gobierno de Andalucía no dependa de la extrema derecha" que representa VoX. "", según ha sentenciado Díaz.