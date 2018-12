Publicada el 04/12/2018 a las 11:20 Actualizada el 04/12/2018 a las 11:37

Buscar a las "primeras autoridades"

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el quedel expresidente valenciano Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, además de Camps el Ministerio Público ha pedido la citación en calidad de investigadas deque habrían tenido diferentes responsabilidades en la adjudicación de los mencionados contratos.Así, aparte del expresidente se reclama al juez la imputación del líder de la trama corrupta, Francisco Correa ; el responsable de las empresas de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez , el Bigotes; el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; y la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.El escrito presentado este martes por Anticorrupción es la primera diligencia que se solicita en el marco de la pieza 5 del caso Gürtel,por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de la que se ha vuelto a hacer cargo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.Según el auto de la Sala en el que se exponían las razones para reabrir esta pieza, el objetivo es investigar las eventuales indicaciones que podría haber recibido Ibars paraal Grupo Correa. Y es que tales indicaciones podrían haber procedido de "primeras autoridades" de la Generalitat, tal y como se afirmó en el juicio por la financiación irregular del PP valenciano.En dicho juicio, Ricardo Costa reveló de forma inesperada que fuea la empresa de Correa Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. El líder de Gürtel dijo en ese mismo juicio que los contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez también mencionó el nombre de Camps.Dora Ibars, por su parte, declaró en calidad de testigo y aseguró que"con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos".A pesar de esto, la Sala ordenó reabrir la pieza 5, en la que en su día ya estuvo investigada Ibars por la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como. Así, la Fiscalía pide ahora de nuevo la imputación de la ex directora general, tal y como han indicado a Europa Press las fuentes consultadas.