La Fiscalía no cambiará de criterio en el 'procés', aunque le "preocupa" la huelga de hambre de sus presos

Publicada el 04/12/2018 a las 11:22 Actualizada el 04/12/2018 a las 11:40

La fiscal General del Estado,, ha expresado "preocupación desde un punto de vista personal" por los líderes independentistas en prisión preventiva que se han declarado en huelga de hambre , aunque ha destacado que su situación "no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio" en la causa del"Respeto profundamente sus decisiones y ello. Va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho", ha señalado en declaraciones a los medios. Segarra se refería así a los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña,y el diputado de Junts per Catalunya, que se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio en la cárcel catalana de Lledoners y se han declarado esta semana en huelga de hambre en protesta por la no resolución en el Tribunal Constitucional de los recursos de amparo que todos ellos han presentado.Tras participar en un desayuno informativo de la ministra de Justicia,, la fiscal General del Estado ha añadido que "el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos" y no se puede "decir nada más" al respecto, más allá de "expresar la preocupación, por supuesto".