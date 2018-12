Las víctimas de Angrois recurrirán la decisión del juez

infoLibre

Publicada el 04/12/2018 a las 11:28 Actualizada el 04/12/2018 a las 12:08

Las víctimas y familiares de "la tragedia ferroviaria más grave de la democracia española", la que terminó con la vida de 80 personas en Santiago el 24 de julio de 2014, denuncian que "el fallo humano del maquinista no fue la única causa" de la tragedia, sino "la consecuencia de un comportamiento negligente e irresponsable que incluía cargos de Adif, Renfe y Ministerio de Fomento". Si bien las víctimas celebran que el juez responsabilice también al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte,. La instrucción fue cerrada este lunes con con Cortabitarte y el maquinista como únicos imputados.Para la plataforma encabezada por Jesús Domínguez, el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela deja "meridianamente claro que por parte de Adif no se realizó el análisis de riesgos que era preceptivo en dos ocasiones". Por un lado, subraya, existieron "" durante la etapa de José Blanco al frente del Ministerio de Fomento. Estos cambios tuvieron "repercusión en la seguridad", pese a que no consta que "previamente se hubiere evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad". En segundo lugar, ya con Ana Pastor al cargo de la cartera, se produjo la desconexión del sistema de seguridad ERTMS, por los retrasos que generaba. No obstante, tampoco esta vez fue realizada una "evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación".Las víctimas creen que ", ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois", pese a lo cual "no actuó en consecuencia". En este sentido, añaden, "Renfe debía de contar con procedimientos para detectar los riesgos relacionados con la definición de puestos y carga de trabajo, incluida la comunicación por teléfono que fue la desencadenante del despiste del maquinista".Más allá del recurso anunciado, las víctimas tampoco olvidan las responsabilidades políticas que a su entender fueron clave en el accidente. Se dirigen, por ello, al actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para exigir el cese de Andrés Cortabitarte, que aún ocupa un puesto de libre designación en Adif, y el de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios (CIAF) para que se. El motivo, añaden, es que la realizada por encargo del Gobierno "queda nuevamente invalidada, como ya ocurrió con el demoledor informe de la UE ".Finalmente, la plataforma recuerda que hace dos meses fue, quien de momento no ha contestado a la solicitud.