Podemos no sabe todavía en qué ha fallado en Andalucía y señala a encuestas y medios como factores del ascenso de Vox

Publicada el 04/12/2018 a las 17:30 Actualizada el 04/12/2018 a las 18:06

"Algo habremos hecho mal"

"Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar no hubiera habido tanta abstención"

Rechazan pactos con la derecha en Andalucía

La Ejecutiva de Podemos se ha reunido este martes paraandaluzas y la pérdida de casi 300.000 votos que han sufrido con Adelante Andalucía, pero de momento no han podido identificar cuáles son los errores concretos que han cometido para llegar a esta situación. Eso sí, consideran que losy el papel de losson dos de los factores que pueden explicar la alta abstención y el ascenso de la "extrema derecha" y de Vox, informa Europa Press.Así lo han asegurado los, Noelia Vera y Pablo Echenique, en la rueda de prensa que han ofrecido tras las reunión de ese órgano, que se ha producido dos días después de los comicios andaluces del pasado domingo, por encontrarse el secretario general, Pablo Iglesias, y parte del equipo directivo de viaje en Galicia este lunes.Según Vera, la Ejecutiva de este martes ha servido para constatar su, al que consideran una "escisión de la corriente más franquista del PP", y para hacer un "ejercicio de" sobre su papel en estos comicios, aunque sin poder detallar todavía los motivos concretos que les han llevado a perder votos y representación respecto a las últimas andaluzas de 2015.Por ello, la dirigente ha anunciado que la Ejecutiva ha decidido convocar lo más pronto posible una reunión del llamado equipo Rumbo 2020, un grupo conformado por los principales dirigentes de la formación y las confluencias, que se dedica a analizar lay a preparar la posible llegada de Podemos al Gobierno."Nos preocupa nuestro papel.en Andalucía y aquí para que los resultados no hayan sido los que esperábamos", ha explicado Vera, antes de anunciar la convocatoria de esa reunión, para debatir "cuál debe ser el camino a seguir a partir de estos resultados".Asimismo, ha asegurado, al ser preguntada en varias ocasiones sobre si pueden avanzar alguno de esos posibles fallos, que están a la espera de que la dirección de la campaña de Adelante Andalucía y de su formación allí les remitan sude su pérdida de voto."Hemos hecho un ejercicio de autocrítica, que es que el resultado es el que es. Ha habido pérdida de voto. Nos están señalando ya diferentes fallos, pero estamos a la espera de que nos manden su análisis los compañeros de Podemos en Andalucía. Es fundamental partir de ahí, que tienen más conocimiento de lo que ha pasado", ha explicado Vera."Lo que queda claro es que algo no ha funcionado bien y que tenemos quemucho más sólida de cara al resto de elecciones. Por eso hemos convocado a Rumbo 2020, para ver en qué hemos fallado", ha apostillado.Y al ser preguntada de nuevo por las causas de la pérdida de votos, Vera ha insistido en que lo que les ha quedado "claro" es que tienen que hacer "un estudio profundo" de todo lo que ha pasado. "Estamos esperando a que la dirección de campaña nos haga ese análisis conpara poder valorar de forma más clara en qué hemos podido fallar", ha insistido.No obstante, el secretario de Organización, Pablo Echenique, sí ha señalado algunos de losque pueden estar, a su juicio, detrás de la abstención de los votantes de izquierda y también tras el ascenso de Vox y la "extrema derecha", en la que también incluyen al PP y Ciudadanos "En un contexto en el que la mayoría de encuestas se han equivocado y no han previsto la entrada con esta fuerza de la extrema derecha en el Parlamento andaluz, seguramente si lo hubiéramos sabido antes, muchos actores sociales habrían actuado de manera distinta", ha asegurado, apuntando en primer lugar a lade Vox.A continuación, ha asegurado que "probablemente", si hubieran sabido que eso iba a pasar,, antes de señalar que también los medios de comunicación pueden haber jugado un papel a la hora de promover el ascenso de la extrema derecha."Si lo hubiéramos sabido, no se habría creado tanta alarma desde los medios de comunicación sobre una supuesta invasión de inmigrantes en nuestro país, si no se hubiera dado voz a la Fundación Francisco Franco en los debates y tertulias, seguramente mucha gente yporque la preocupación es compartida", ha añadido.Como consecuencia, Echenique cree que ahora, "la gente que se ha abstenido está preocupada", como también lo están "los partidos políticos y los medios de comunicación". "Si esto lo hubiéramos visto venir, todo el mundo hubiera actuado de manera diferente, pero", ha remachado.Lo que también tienen claro, según Echenique, es que Vox . "Hay que esperar a ver los números, pero esa hipótesis es equivocada", ha sentenciado. "Lo que ha ocurrido con el descenso de voto de Adelante Andalucía tiene que ver con que. No tiene que ver con que hayan votado a un partido franquista", ha apuntado.En todo caso, independientemente de los resultados del análisis que lleven a cabo, Vera ha asegurado que la Ejecutiva estatalde Podemos en Andalucía y candidata en las autonómicas, Teresa Rodríguez."Rotundamente sí. Es la compañera que mejor puede liderar un cambio que mejore la vida de la gente. Lo ha hecho en este tiempo, demostrándose la. Y lo va a seguir haciendo bien. Va a tener todos los apoyos de los compañeros", ha asegurado.También han mostrado su apuesta clara por lacon Izquierda Unida , a pesar de que la coalición en Andalucía ha vuelto a perder votos. "Sin unidad no vamos a ganar", ha sentenciado Echenique.En cuanto a los posibles pactos post electorales, han evitadoque no pasen por un pacto de PP, Ciudadanos y Vox, porque tienen mayoría absoluta y porque, además, la última palabra la tendrán "los compañeros de Adelante Andalucía".No obstante, Vera ha señalado que durante la campaña Teresa Rodríguez ya dejó claro que, pero también que endienten que Ciudadanos está dentro "del mismo saco de la derecha". "Pero respetaremos su decisión", ha añadido.