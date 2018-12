Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará en enero el proyecto de Presupuestos para 2019

Publicada el 04/12/2018 a las 21:16 Actualizada el 04/12/2018 a las 22:19

La exhumación de Franco no se retrasará

El Consejo de Ministrosde Presupuestos Generales del Estado ( PGE ) para 2019 en el mes dey lo remitirá el Congreso, ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa Europa Press.En una entrevista en Telecinco , Sánchez ha confirmado que, a pesar de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas, su Gobiernola hoja de ruta que se fijó tras la moción de censura y eso incluye la aprobación de un nuevo proyecto deEn las últimas semanas, Sánchez había sugerido que no presentaría los Presupuestos sin tener atados antes lospara que salieran adelante o, al menos, para que pudieran tramitarse en el Congreso y no fueran tumbados en ela la totalidad. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda , capitaneado por su titular, María Jesús Montero, ha seguido trabajando en los últimos días para sumar al consenso alcanzado con Unidos Podemos en materia de Presupuestos, al PNV y a ERC, por este orden.Sánchez no ha confirmado si tiene comprometidosal margen de Unidos Podemos. "Espero contar con esos apoyos, contamos ahora mismo con el de Unidos Podemos, esperamos contar con el del PNV y tendemos manos y puentes al resto de partidos", ha señalado.El jefe del Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de que su proyecto de Presupuestos sea rechazado, pero en ese caso, los partidos que no los hayan apoyado "tendrán que explicarlo porque son unos Presupuestos que van a reconstruir el Estado de Bienestar". "Tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué no quieren recuperar, la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de los dependientes o por qué no aumentar el presupuesto en", ha incidido.Preguntado si adelantará las elecciones generales en caso de no sacar adelante los Presupuestos , Sánchez ha admitido que en ese escenario "evidentemente el Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas". "Pero desde luego lo que haremos será aprobar a través dealgunas cuestiones que estarán en esos Presupuestos y que consideramos que es importante aprobar en beneficio de la mayoría social de nuestro país", ha señalado.De aquí a final de año, Sánchez ha confirmado que el Gobiernoa los 900 euros y este mismo viernes el Consejo de Ministros aprobará un plan decon movilización de recursos de hasta 2.000 millones de euros en los próximos tres años.Pedro Sánchez ha asegurado que la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos no se retrasará pese al recurso presentado por la familia del dictador ante el Tribunal Supremo , en el que se pide que se paralice. Sánchez ha reconocido que la familia del dictador tiene "todo el derecho a recurrir" el proceso de exhumación, que"En 2019, a parte de la aprobación de los Presupuestos, se lanzará un mensaje muy importante de la sociedad con la democracia", ha asegurado Sánchez, que ha rechazado retrasos en el proceso: "Hemos seguido todo el proceso administrativo".La Sala Tercera del Tribunal Supremo está estudiando unde Francisco Franco que solicita la nulidad del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre para la exhumación de los restos del dictador y solicita que, en tanto se analiza el fondo del asunto,n tendente a trasladarlos fuera del Valle de los Caídos.