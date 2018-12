Publicada el 04/12/2018 a las 09:24 Actualizada el 04/12/2018 a las 10:16

Acudirá a la investidura solo si tiene 'apoyos suficientes'

Juego de mayorías

La presidenta andaluza en funciones,, ha replicado este martes a Ferraz que el PSOE de Andalucía "que no tiene intención de dimitir y que solo se presentará a la investidura si consigue los apoyos necesarios. "Se regenera lo que está degenerado y yo lidero un partido decente, honesto y trabajador, que ha tenido la confianza de más de un millón de andaluces".En este sentido, preguntada sobre las declaraciones este lunes del secretario de Organización del PSOE,, donde llamaba a la regeneración del partido en Andalucía, y si ello podría suponer su salida como secretaria general; Susana Díaz ha considerado que esas manifestaciones se han podido "sacar de contexto por los periodistas y".En la misma entrevista, Díaz también ha manifestado que solo se presentará a la investidura ante el Pleno del Parlamentocomo jefa del Ejecutivo andaluz y ha señalado su "responsabilidad" es hablar con el resto de fuerzas políticas,, que no cree en la autonomía de Andalucía. Además ha señalado queque el PSOE-A obtuvo en las elecciones autonómicas del pasado domingo y ha querido dejar claro que, pero su partido fue el más votado y tuvo el respaldo de más de un millón de andaluces.Ha manifestado que ha hablado con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,, quien tuvo un tono "cariñoso", diciendo que "ahí lo tenía para lo que hiciera falta y para intentar evitar que la extrema derecha entrara en las instituciones en Andalucía". "Que hablábamos lo que fuera necesario para ayudar; la verdad, que muy bien", ha apuntado Díaz sobre su conversación con Sánchez.Susana Díaz ha indicado que también ha recibido el cariño de muchos líderes territoriales del partido, como. Preguntada sobre si se trata de un grupo de "aliados frente a Ferraz", ha querido dejar claro que "en absoluto", porque ella estáy no quiere saber de "historias del partido".Susana Díaz, que se ha mostrado segura de que, ha manifestado que ahora viene la parte de la política donde "todos tenemos que hablar con todos". "Aquí estaba contento quien ha perdido más porcentaje de votos que yo y solo porque ya echaba números con la extrema derecha", según ha indicado Susana Díaz en referencia al presidente del PP-A y candidato a la Junta,En cuanto al hecho de que el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta,, pida el apoyo de PSOE-A y PP-A para ser investido, Susana Díaz ha preguntado "por qué tiene derecho el que ha quedado tercero a decir que le voten" y ella, que ha ganado los comicios, no tiene derecho. "¿Acaso el voto del millón de personas que han votado al PSOE-A es de peor calidad que el de que ha quedado tercero?", ha preguntado.Ha manifestado que si Gobierno andaluz quedara finalmente en manos de la derecha sería una "mala noticia porque". Preguntada sobre si se quedaría como líder de la oposición en el Parlamento, ha señalado que ellay que en Andalucía no tengamos un "pacto de perdedores" con PP-A, Cs y la extrema derecha "tóxica" que es Vox. Al final, según ha agregado, todos los que denunciaban "pactos de perdedores" en España, son los que ahora quieren hacer aquí un "para la autonomía y la igualdad".