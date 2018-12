Publicada el 05/12/2018 a las 20:14 Actualizada el 05/12/2018 a las 21:54

Llevan Vds. días escuchando cómo ha bajado la contaminación en Madrid gracias a #MadridCentral



Ha funcionado tan bien tan bien, que mañana toca protocolo anticontaminación. https://t.co/kr7ciICrrq — Begoña Villacís (@begonavillacis) December 4, 2018

Ayer saltó el protocolo de calidad del aire. Rápidamente algunos se lanzaron a señalar a Madrid Central. Sin embargo las únicas estaciones del centro con valores debajo del umbral fueron las próximas a Madrid Central pic.twitter.com/kDEQrXOLHS — Álvaro F Heredia (@Transxte) December 5, 2018

El protocolo de calidad del aire de Madrid se activó este martes y hay quienes han señalado lala zona de bajas emisiones del centro de la capital. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, es una de las personas que ha reaccionado a la activación del protocolo de contaminación –que ha restringido durante el miércoles la velocidad de la M-30 y accesos–, criticando la capacidad de la medida para reducir la polución. "(Madrid Central), que mañana toca protocolo anticontaminación", ha ironizado la portavoz naranja.La política ha asegurado que Madrid Central " no combate la contaminación ", según ha recogido Europa Press. Sin embargo,(Plaza España, Plaza Carmen, Méndez Álvaro y Retiro) no superaron el umbral de alerta, a diferencia de otros en zonas más alejadas. Así lo ha mostrado el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, a través de un apunte en Twitter.El Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático de la ciudad, presentado por el Ayuntamiento de Madrid, consta depara combatir la contaminación, entre las que aparece la implantación de Madrid Central, un área de. Esta primera acción "puede serMadrid, más sana y con menos humos ", opinó el Gobierno municipal en la inauguración de Madrid Central. Este plan, al ser a largo plazo, no está instalado en su totalidad. Por ello, hay momentos en los que aumentan los niveles de emisiones nocivas para la salud en la ciudad y se activa el protocolo de actuación para episodios de contaminación.Este protocolo se activa si sede este compuesto químico y si, además, la: si no se prevén condiciones de ventilación de la atmósfera para así disipar la polución, como pueda ser la lluvia o el viento. Por tanto, aunque haya normas para reducir la contaminación en determinadas zonas, pueden darse picos en los que sea necesario poner en marcha este reglamento, que tiene cinco escenarios quede dióxido de nitrógeno (NO2). El primer escenario es el que funcionaba durante este miércoles: "Se restringe la velocidad a 70km/h en M30 y accesos". El Ayuntamiento recomendaba además que las personas con problemas respiratorios evitasen hacer ejercicio al aire libre y que la ciudadanía utilizase el transporte público.Sin embargo, las emisiones de gases nocivos se mueven: aunque se produzca la contaminación fuera de la zona de bajas emisiones, el viento puede hacer que estos gases acaben durante la noche en los barrios del centro. "No es un problema de Madrid ciudad, es un problema de salud de todos ", aseveraba el gerente de la EMT en su cuenta de Twitter.Para este jueves, el Ayuntamiento ha anunciado que se activa el, que no muestra novedades ya que es festivo, pues esta normativa prohibiría a los no residentes aparcar en la zona SER (Servicio de Estacionamiento Regulado). La situación del viernes, en cuanto a las restricciones al tráfico, se conocerá el jueves antes de las 12.00 horas del mediodía.