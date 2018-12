Echenique critica que Abascal lleve pistola y se sorprende cuando le recuerdan que también la llevaba Anguita

Publicada el 05/12/2018 a las 14:02 Actualizada el 05/12/2018 a las 14:03

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado este miércoles al líder de Vox,, por llevar pistola y "jactarse" de ello en los medios de comunicación y, aunque ha reconocido quesi tiene los permisos en regla, ha señalado que no conoce a "ningún cargo público ni ningún líder político" que haga lo mismo.Así lo ha asegurado en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, antes de manifestarcuando le han recordado, a continuación, que el excoordinador general de IUtambién llevaba pistola y así lo reconoció públicamente. ", pero el señor Abascal dijo esto después del fin de ETA", ha argumentado Echenique."Desde luego que no es un delito pero Abascal no solo lleva pistola, sino que se jacta públicamente de llevar pistola en los medios. Eso describede la que estamos hablando", había asegurado Echenique previamente.Asimismo, había insistido en que él no conocía, a ningún líder político que lleve una pistola encima, y que encima se jacte en los medios, que no sea de un partido de extrema derecha o bien de Estados Unidos o de un país europeo". Sin embargo, se ha mostrado sorprendido de que Anguita también llevara pistola.El exlíder de IU reconoció públicamente que, con las licencias de armas correspondientes, como parte de su defensa personal por "los intentos de agresión, insultos y las amenazas de muerte" que sufría. En 2002 se lo robaron cuando paseaba por la calle en Córdoba, pero fue recuperado por la Policía meses después.