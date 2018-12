El Tribunal Superior de Navarra confirma la condena de 9 años de prisión por abuso sexual a La Manada

Publicada el 05/12/2018 a las 09:02 Actualizada el 05/12/2018 a las 09:08

El(TSJN) ha confirmado la condena de, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta el pasado abril por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de, por los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016. La sentencia puede ser recurrida en casación ante elEl pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, integrado por los magistrados(presidente),(ponente), estima uno de los motivos de los recursos, en concreto respecto de la absolución de los inculpados del delito contra la intimidad, por la grabación parcial de los hechos.Así, el TSJN ordena a la Sección Segunda de la Audiencia, que no entró a valorar este delito, que una vez sea firme la presente resolución dicte una nueva sentencia sobre el delito contra la intimidad imputado. Según ha informado el TSJN, la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal cuenta con un voto particular formulado por dos de los cinco magistrados, Joaquín Galve y Miguel Ángel Abárzuza, que estiman que habría que condenar a los cinco procesados por, al apreciar la existencia de intimidación, a sendas penas de 14 años, 3 meses y un día.A uno de los cinco acusados,, lo consideran, además, responsable de un delito de robo con intimidación, por el que deberían imponerleen lugar de los 900 euros de multa fijados por la Audiencia, por un delito leve de hurto, por quitarle el móvil a la denunciante. Según ha continuado señalando el TSJN, la Sala, por unanimidad,por los acusados y, en esencia, ratifica la decisión de la Audiencia Provincial de dar verosimilitud a la declaración de la denunciante, principal prueba de cargo.En suma, el Tribunal Superior de Justicia mantiene que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron llevadas a cabo por los procesados, según explica el TSJN. Por lo que se refiere a la calificación jurídica de los hechos juzgados, la Sala, por mayoría,. Así, confirma la calificación de dichas acciones como abuso sexual continuado, pues, de un lado, el relato de los hechos probados de la sentencia recurrida, señala el Tribunal.Asimismo, a juicio de la mayoría del Tribunal,, necesaria para calificar aquellas acciones como agresión sexual o violación, puesto que los hechos probados de la sentencia de la Audiencia, a los que la Sala debe atenerse en estos recursos, no recogen la imprescindible acción intimidatoria o amenaza de los procesados, expresa o tácita. "Lo relevante es el contenido de la acción intimidatoria llevada a cabo por el sujeto activo, más que la reacción de la víctima frente a aquélla", expresa la Sala.