Errejón pide analizar las causas del auge de Vox: "No hay 400.000 andaluces fascistas"

Publicada el 05/12/2018 a las 11:31 Actualizada el 05/12/2018 a las 13:25

A Vox no se le combate con "aspavientos", sino enfrentando "las causas" que llevan a miles de personas a votar a la ultraderecha, porque. Ese es el primer análisis del candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, tras los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía del pasado domingo, en las que Adelante Andalucía –la coalición de Podemos e IU– perdió tres escaños y únicamente llegó al 16,2% de los votos.Errejón esbozó su análisis en un desayuno informativo organizado en la mañana del miércoles en Madrid, en el que hizo un repaso tanto de la situación política autonómica como del panorama nacional y de los resultados de Adelante Andalucía. El dirigente aseguró que Rodríguez ha hecho "una campaña muy buena" y que, lejos de ser la causante de los malos resultados de la coalición,, y pidió tener "humildad" y hacer "autocrítica" porque "no se puede salir culpando a otros de un trabajo que no se ha hecho bien".El candidato madrileño de Podemos también se pronunció sobre el ascenso de Vox, que consiguió el pasado domingo entrar por primera vez a las instituciones. Errejón pidió, en primer lugar, no sobredimensionar a un partido que ha sido quinta fuerza política, pero también aseguró que el auge de la ultraderecha es un "síntoma" de que el resto de las formaciones, incluido Podemos, no están sabiendode la población, que busca tener "la sensación de que formas parte de algo que te cuida y te protege"."Puedes ignorarlos", puedes "apuntar a los más débiles" y "a tu vecino, al que acaba de llegar", como "solución de todos los problemas", o "puedes actualizar el pacto social" para que el sentimiento de "pertenencia al país" se identifique con "la seguridad de que, con esfuerzo, puedes tener una vida digna"., es reconstruir el país", señaló Errejón, que insistió en uno de sus postulados clásicos: Podemos debe "hablar a los españoles que quieren seguridad y futuro y no solo a los ya convencidos". Y "cuando no te perciben como una fuerza útil, no hay que regañarles", afirmó.