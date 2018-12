Iglesias, sobre la sentencia a La Manada: "Es vergonzoso que si una mujer no patalea, no sea violación"

Publicada el 05/12/2018 a las 12:07 Actualizada el 05/12/2018 a las 12:35

El Gobierno asegura que la agresión 'responde más a una violación'

El PP pide respetar a los jueces

Respeto a la decisión judicial y reforma del Código Penal

El secretario general de Podemos,, ha afirmado que la confirmación de la sentencia que condena a nueve años de prisión a los miembros de La Manada por abuso sexual, es una "que si una mujer no patalea, no se considere violación".En una entrevista en Los Desayunos de TVE , Iglesias haporque, por desgracia, se ha instalado" y en la necesidad de dar formación de género a los jueces y fiscales. El líder del partido morado ha recordado que en su apoyo a la moción de censura del PSOE puso como condición la aprobación de unapara evitar sentencias como la de La Manada y ha subrayado que no entendería que las fuerzas políticas que respaldaron a Pedro Sánchez no apoyen esta ley paraSobre el mismo tema, la ministra de Hacienda,, ha expresado su. "El Gobierno nunca ha ocultado que la situación que se vivió en esos hechos para este Gobierno. Con eso queda dicho todo", ha recalcado. Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras asistir al Desayuno Informativo de Europa Press con la ministra de Economía y Empresa,. "Como mujeres nos hemos sentido no representadas en esa sentencia, por no utilizar un adjetivo más fuerte", ha incidido.Por su parte, el secretario general del PP,, ha pedidoaunque no gusten, como la de La Manada, y ha denunciado que Podemos esté llamando a la movilización contra ese fallo judicial y "faltando el respeto" a los jueces. Según añadido, cuando no se comparten las sentencias hay que recurrirlas pero no salir a la calle.En una, García Egea ha criticado los mensajes que están lanzando en las redes sociales los dirigentes de Podemos como. "El señor Echenique quizá se siente más capacitado que los propios jueces para dictar sentencias. Ya sabemos la izquierda en España lo que está haciendo. Tras asegurar que el PP tiene "máximo respeto por la justicia, cuando le gustan las sentencias y cuando no", García Egea ha recalcado que. "En este caso, la gente de Podemos le está faltando el respeto a los jueces que han dictaminado", ha proclamado.Las principales asociaciones de jueces y magistrados han expresado y pedido este miércolesdel Tribunal Superior de Justicia de Navarra y han emplazado al legislador a acometerque esclarezca la tipificación de los delitos sexuales, dada la "delgada línea" que, apuntan, genera dudas en casos como este.En unas declaraciones, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura,, ha incidido en que hay "susceptible de muchísimos matices y opiniones" entre el abuso sexual con prevalimiento por el que han sido condenados en esta segunda instancia los cinco hombres de La Manada, y la agresión sexual que denunciaban víctima y Fiscalía. En su opinión, al confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial, el TSJ "ha puesto de relieve que, como se ha llegado a decir, sino razonada" y "ha evidenciado la conveniencia de que por el legislador se adopten las medidas". Debe, según ha dicho, "adoptar medidas para aclarar y evitar cualquier tipo de controversia".