Publicada el 06/12/2018 a las 14:46 Actualizada el 06/12/2018 a las 16:17

Antes de la presentación de las cuentas públicas, este mismo mes, el Ejecutivo presentará un decreto ley para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, en enero ya estará en vigor. Tampoco han cambiado los planes de celebrar un Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona. El presidente tiene la intención de mantener una reunión con el president Quim Torra, cita que todavía no ha sido cerrada.



La reforma -o no- de la Constitución fue otro de los temas que estuvieron sobre la mesa. La intención del presidente es mantener conversaciones con el resto de líderes políticos para buscar apoyos a su propuesta de la limitación de los aforamientos.



Apoyo a Susana Díaz



La derrotada Susana Díaz no se perdió el 40 aniversario de la Constitución. También era de los líderes políticos más buscados. No eran pocos los que se interesaban por su estado de ánimo. Su jefe de filas intentó zanjar el debate sobre su futuro señalando que la andaluza cuenta con su apoyo.



Y si en el Gobierno creen que PP y Cs no van a moderar a Vox, sino a radicalizarlo, el líder del PP, Pablo Casado, intentó este jueves empequeñecer a esta formación que amenaza con dar a su partido un importante mordisco en las próximas citas electorales.

Casado aspira a gobernar con Ciudadanos "en seis meses o un año"

El "decepcionante" discurso del rey

Rivera sólo ve "compatriotas"

El acto central de celebración del 40 aniversario de la Constitución sirvió para que se constatara las diferencias abismales que hay entre partidos para su reforma y para que los diferentes protagonistas de la política vertieran sus opiniones sobre el momento actual. Cuando no ha pasado todavía una semana de la celebración de lasel batacazo de los socialistas, la sorpresa de que pueda gobernar el PP apoyado por Ciudadanos y Vox y el importante estreno -12 escaños- deen el Parlamento andaluz fueron los temas estrella de los tradicionales corrillos que periodistas y políticos mantienen en este cumpleaños.Uno de los encuentros más buscados era con el presidente del Gobierno,que se estrenaba en este acto como jefe del Ejecutivo. El líder socialista no comparte esa tesis de que la irrupción de Vox va a servir para inocular el miedo en los independentistas a la posible llegada de las tres derechas a la Moncloa. No cree que, pues, que el resultado de las andaluzas vaya a provocar que los independentistas abran un periodo de reflexión que les conduzca a dar el sí a sus Presupuestos. Este bloque, consideró Sánchez,No obstante, este escenario no cambia sus planes, anunciados esta misma semana, de presentarEl Gobierno considera que los Presupuestos que va a llevar alson buenos para los españoles. Y que serán quienes voten en contra los que expliquen muy bien por qué se oponen a estos avances.El presidente, en conversación informal con periodistas, deshizo este vínculo. El posible rechazo no debe ser traducido necesariamente en un adelanto electoral.Sánchez puso en valor su gesto de presentar los Presupuestos, algo que desde el Ejecutivo se llegó a descartar en las últimas semanas.El jefe de los conservadores dejó claro que las conversaciones para llegar a un acuerdo para la presidencia de la Junta de Andalucía serán entre PP y Ciudadanos y que tienen que estar cerradas antes del día 27 fecha de la constitución del Parlamento.A todo está abierto el PP: a un acuerdo de investidura, a un pacto de legislatura o a un acuerdo de Gobierno. Ahora que Vox ya ha dejado claro que no quiere entrar en el Gobierno andaluz,Casado aprovechó el panorama que se abre tras las elecciones andaluzas para volver a recomendar a Ciudadanos que aproveche el espacio que le dejan los socialistas en el centro izquierda y dejar para el PP el centro derecha. Si esto ocurre, consideró, en seis meses oPor su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el "decepcionante" discurso del rey Felipe VI durante los actos en el Congreso por el 40 aniversario de la Carta Magna.Según dijo no había tenido en cuenta "el protagonismo de la gente" en la llegada de la democracia a España ni había hecho referenciaAsimismo, critió que el monarca no haya hecho "un reconocimiento de los luchadores antifranquistas" y que no entienda que los españoles "tienen derecho a discutir si en España a la jefatura del Estado se llega por fecundación o se llega mediante elecciones democráticas".apostilló, según informa Europa Press.Por su parte, el presidente de Ciudadanos,apostó por dejar el "guerracivilismo" entre la izquierda, la derecha y el centro, promover la unión en torno a los "valores constitucionales" y aprender de los políticos que elaboraron la Carta Magna en 1978, que "se dieron la mano a pesar de ser muy distintos". Así, dijo, que él desde el centro"No es momento de guerracivilismos, de rojos y azules, de confrontación; es momento de suma, de volver a unir a los españoles" en