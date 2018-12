El 66% de los casos de acoso a mujeres periodistas en redes sociales son por motivo de género

Publicada el 07/12/2018 a las 19:17 Actualizada el 07/12/2018 a las 19:44

El 66 por ciento de las mujeres periodistas que han sido víctimas de acoso en redes sociales lo han sufrido por motivo de género, según los resultados de una encuesta publicada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Los resultados de la encuesta revelan que ende estos casos el acosador fue identificado o puesto a disposición judicial.Aunque los ataques en Internet afectan tanto a los periodistas como a las periodistas, los resultados de la encuesta indican que el abuso 'online' tiene un impacto en las mujeres, causándoles, entre otras cosas. En concreto, el 38 por ciento de las periodistas admitió la autocensura como consecuencia de estos ataques; y el 63 por ciento asegura haber sufrido traumas como la ansiedad, el miedo o el estrés.El acoso en redes sociales dirigido a las mujeres periodistas se basa principalmente en insultos sexistas, humillación debido a la apariencia física o amenazas de violación , algo que no sucede en el caso de los hombres. En este sentido, el 48 por ciento de las encuestadas aseguran que recibieron insultos sexistas en Internet y el 46 por ciento dijeron que esos comentarios afectan negativamente a su trabajo. Además, el 22 por ciento de las periodistas afirman haber recibidoy el 14 por ciento haber sido víctimas deLa periodista belga Myriam Leroy ha subrayado que recibió "miles de insultos y amenazas de violación y cientos de amenazas de muerte". "Todos ellos tenían una connotación sexual", ha dicho.La gran mayoría de estos ataques, según la encuesta, quedan impunes, ya queen su trabajo o a la policía, y en dos de cada tres casos "no pasó nada".De las mujeres periodistas que no informaron de estos ataques, el 75 por ciento asegura que no lo hicieron porque pensaban que, mientras que el 23 por ciento contestó que no quería que la situación afectara a su trabajo."Las redes sociales deben ser un espacio en el que todos los periodistas puedan expresar su opinión y", ha sentenciado el secretario General de FIP, Anthony Bellanger.