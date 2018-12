Publicada el 07/12/2018 a las 10:08 Actualizada el 07/12/2018 a las 13:00

"Hay imágenes que no corresponden a una policía democrática"

Perjudicar a los presos

Sirvent

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha dado unal consejero de Interior, Miquel Buch, para que reforme la cúpula de su departamento tras las cargas policiales de este jueves durante protestas contra manifestaciones de Vox por el aniversario de la Constitución en Girona y Terrassa (Barcelona).Así lo ha explicado el presidente catalán en un encuentro con periodistas este viernes durante su visita a Eslovenia, ha informado TV3.El conseller de Interior de la Generalitat , Miquel Buch, ha admitido que en las cargas de los Mossos d'Esquadra contra una manifestación en Girona y Terrassa este jueves que protestaba contra otra de Vox "hay imágenes que no se acaban de ajustar a los principios que corresponden a una policía democrática".En sendas entrevistas este viernes en TV3 Rac1 recogidas por Europa Press, el conseller ha dicho que este diagnóstico es compartido por elHa señalado que analizarán las imágenes de las cargas para determinar si: "Y si algún agente se ha extralimitado, el sistema es lo suficientemente garantista para actuar ante estas personas. A mí no me temblará el pulso para actuar"."Hay imágenes que no gustan ni a la sociedad, ni al cuerpo, ni a mí mismo, ni al presidente, ni al Govern", ha admitido, aunque ha justificado que era necesaria lapara evitar que dos grupos de manifestantes antagónicos se enfrentaran.Por ello, ha afirmado que analizarán las imágenes grabadas por los Mossos d'Esquadra pero también las que han emitido losy las que circulan porSobre la postura de Torra, ha señalado que han estado "en contacto permanente" y se reunirán este domingo, aunque ha evitado explicar si el presidente le ha pedidoen la dirección de los Mossos, aunque si se toman decisiones se comunicarán al Govern en el Consell Executiu del martes, ha apuntado.Ha subrayado que la policía catalana no tuvo más remedio que actuar con fuerza para: "Si este grupo de antifascistas radicales llegan a traspasar el cordón policial, seguramente hubiéramos tenido hoy la noticia de un enfrentamiento violento que creo que no nos ayuda ni como país, ni como proceso democrático y pacífico".Ha augurado que si se producen enfrentamientos violentos "a quien no ayudaría en ningún caso es a los presos políticos y concretamente a los que están, que están haciendo una protesta pacífica", ha alertado.Buch ha explicado que habló por la noche con la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent, que resultó: "Cuando la llamé estaba en el hospital".Conversaron sobre su estado de salud aunque no abordaron la demanda de los cupaires de que, ya que se emplazaron a tratar el resto de temas en otro momento, ha dicho.Buch ha precisado que hay, dos de ellos trasladados a centros hospitalarios por lesiones más graves, y las