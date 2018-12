El Gobierno aprueba su segunda propuesta de reforma de la Constitución en una semana

Publicada el 07/12/2018 a las 14:39 Actualizada el 07/12/2018 a las 15:15

Artículo 49

1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad.

3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

El Consejo de Ministros aprobó este viernes suen esta ocasión para modificar la referencia que el artículo 49 hace a “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y sustituirla por “personas con discapacidad”, en los mismos términos que ha acordado una comisión del Congreso de los Diputados a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).La primera propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez salió del Consejo de Ministros hace sólo siete días y persigue—el derecho a ser juzgados sólo por el Tribunal Supremo— de diputados, senadores y miembros del Gobierno cuando sean denunciados por actividades ajenas a sus cargos.La reforma del artículo 49 pasa ahora al Consejo de Estado y, si no sufre cambios, dejará su redacciónLos cuatro puntos acordados sustituirán, previsiblemente, al actual texto que recoge que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración dea los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".Fue el pasado mes de octubre cuando la vicepresidenta del Gobierno,pidió al Congreso una nueva redacción de este artículo. Desde entonces, una comisión ha escuchado en comparecencia a asociaciones y organizaciones de discapacidad y expertos en derecho constitucional, para poder elaborar el nuevo texto. En principio, la iniciativa cuenta con el respaldo de todos los partidos.En la misma reunión, el Gobierno también aprobó remitir a las Cortes, por segunda vez, sucon los mismos objetivos de déficit y de deuda que ya presentó en julio y que fueron rechazados por el Congreso.Se trata de un mero trámite previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que de no salir adelante los objetivos de estabilidad —como prevé el Gobierno— llegarán al Congresoque están en vigor en la actualidad y que fueron fijados en 2017 por la Cámara alta a inastancias de Mariano Rajoy.Así lo señaló la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que se han aprobado "exactamente los mismos objetivos" que ya rechazó el Congreso en julio tras haber consultado con la Abogacía del Estado, que entiende que volver a aprobar estos objetivos esde 2019, informa Europa Press.Celaá explicó que el Ejecutivo asume este trámite porque le "obliga" la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sirve para garantizar la posterior presentación de los Presupuestos de 2019,en sacar adelante y que presentará en enero "con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento".Dado que para comienzos de enero queda apenas un mes y teniendo en cuenta que el Gobierno no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante la nueva senda, es previsible que las cuentas del próximo año vean la luz con la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que establecelo que le obligará a reducir gastos o a aumentar ingresos por encima de lo que tenía previsto si quiere cumplir con la Unión Europea.Por el momento, el Gobierno vuelve a aprobarpresupuestaria que ya aprobó en julio y que prevé un déficit del 1,8% para 2019, un 1,1% en 2020 y cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP para esos ejercicios.En este sentido, Celaá ha defendido que se trata dey ha recordado que aporta un margen de 6.000 millones de euros más en gasto, con dos décimas para las CCAA, otras dos para la Seguridad Social y una décima para la Administración General del Estado."Si no se consigue aprobar esta senda de déficit que hoy hemos aprobado, el Gobierno obviamente aprobará su proyecto de PGEen la Cámara", ha insistido Celaá.La senda presupuestaria aprobada de nuevo por el Gobierno de Pedro Sánchezcon los votos en contra de PP, Cs, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Bildu.La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes, pero finalmenteNo obstante,para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno tiene previsto presentar a mediados de enero con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento, han apuntado también desde Hacienda.Además, la aprobación de los objetivos de estabilidad en el Consejo de Ministros de este viernes se producirá sin que se haya aprobado aún la reforma de la Ley de Estabilidad propuesta por el PSOE para eliminar el veto del Senado (en el que ostenta mayoría el PP) a la senda de estabilidad, algo necesario para poder aprobar los nuevos objetivos de déficit del Gobierno que, aunque consiguieran pasar el trámite del Congreso,