El Ejecutivo dice que hay una diferencia "enorme" entre pactar con Vox y llegar al Gobierno con apoyo de independentistas

Publicada el 07/12/2018 a las 17:21 Actualizada el 07/12/2018 a las 18:11

En Europa, "cordón sanitario" con la ultraderecha

La ministra portavoz del Gobierno,, ha defendido este viernes la existencia de una diferencia "enorme" entre la posibilidad de que PP y Ciudadanos pacten con Vox para acceder a la Presidencia de la Junta de Andalucía y el hecho de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa gracias a, según informa Europa Press.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha sostenido que "no es lo mismo" una moción de censura "en la que nada se negoció" que, en la que se intentará llegar a "acuerdos" y por tanto hay una "cesión mutua". "Hay una diferencia muy grande", ha insistido.La portavoz del Ejecutivo ha defendido esta idea en un llamamiento a que Andalucía forme un gobierno "constitucionalista y europeísta" tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que ha reconocido la "sorpresa" de la irrupción de Vox en el escenario político con doce escaños., ha avisado apuntando la "responsabilidad" de los partidos constitucionalistas para "evitar que Andalucía se convierta en cuna de la ultraderecha".Celaá ha recordado que el PSOE fue el partido más votado en esos comicios y, por tanto, ha afirmado que su candidata, Susana Díaz , está "legitimada" para defender su candidatura a la Junta, calificando de "difícil de entender" que PP o Ciudadanos "se arroguen el derecho" de presidir la comunidad autónoma.Después, ha explicado que el Gobierno, sino que a Díaz, siendo la candidata con más apoyos, le corresponde "la responsabilidad de cuidar que entre las formaciones políticas que puedan acceder a la Junta" no se encuentren aquellas que pueden suponer "retrocesos" en libertades o cuestiones democráticas, en referencia a Vox.En este sentido, ha recordado a la experiencia con partidos "de la ultraderecha" en otros países europeos, como Francia o Alemania, donde se ha establecido un "cordón sanitario" para no "blanquear" sus posiciones "como reminiscencia de los". Y ha pedido que España no sea el primer país en romper esta tradición.Celaá ha recordado que Vox, por ejemplo, defiende la supresión de las comunidades autónomas para convertir a España en un Estado unitario con un único Parlamento. Frente a esto, ha apuntado querespecto a lo acordado hace 40 años en la Carta Magna. A su juicio, está "claro" que el partido liderado por"reproduce" en España los planteamientos de los partidos de "ultraderecha" que ya ocupaban puestos institucionales en otros países europeos y ha insistido en poner el foco en la "relación" que abran con ella PP y Ciudadanos.