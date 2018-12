El ex secretario general del PSOE gallego deja el partido por no compartir “casi nada de lo que está haciendo” Pedro Sánchez

Publicada el 07/12/2018 a las 12:16 Actualizada el 07/12/2018 a las 14:12

Decisión "madurada"

Trayectoria

El que fuera secretario general del PSdeG entre 2009 y 2013, conselleiro de Medio Ambiente con el bipartito y alcalde de O Carballiño (Ourense) entre 1995 y 2005, Manuel Pachi Vázquez, ha solicitado su PSOE , según él mismo ha confirmado a un grupo de compañeros mediante Whatsapp.Pachi Vázquez (O Carballiño, 1955) descarta por completo recalar en Ciudadanos , el político carballiñésal responder con el emoticono de un pulgar hacia abajo.Después de que a Ciudadanos se hayan acercado otros exsocialistas como Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, quien en febrero de 2014 ya había apadrinado la presentación del partido de Albert Rivera en Galicia, fuentes de este partido han asegurado que la dirección gallega no ha mantenido "absolutamente ningún contacto" con Pachi Vázquez, con lo que desvinculan su petición de baja en el PSOE de una hipotética candidatura bajo las siglas naranjas.En su mensaje a "compañeros y amigos", Pachi Vázquez dice que la decisión de tramitar su baja como militante socialista esy la atribuye a que "ni el partido ni las personas que lo representan" están "cómodos" con él ni con lo que hicieron "durante muchos años"."Como tampoco yo estoy cómodo con lo que están haciendo desde la dirección,a compañeros y compañeras que dieron literalmente su vida por unos ideales y al mismo tiempo, os comunico que acabo de tramitar mi baja como militante socialista", afirma el texto distribuido por Pachi Vázquez.No obstante, la dirección del PSdeG en Galicia ha confirmado a Europa Press quede que Pachi Vázquez haya solicitado su baja de las filas socialistas y ha rechazado evaluar el paso del exsecretario xeral."Espero que a partir de ahoray que el partido tenga muchos éxitos. Gracias a todos por vuestra confianza y siento no poder ayudaros más", finaliza el mensaje de Pachi Vázquez, quien en los últimos tiempos era muy crítico con el rumbo de los socialistas. Así, uno de los últimos tweet que publicó decía: "Sinceramente, a alguien le parece razonable seguir intentando pactar los presupuestos? Hasta dónde hay que aguantar esto?".Tras un breve paso por el CDS y dos años en el Parlamento gallego en un escaño socialista, entre 1993 y 1995, Pachi Vázquez se forjó políticamente en la(Ourense), que ocupó durante 10 años hasta que, en 2005, el acceso del PSdeG a la Xunta le deparó el cargo de conselleiro de Medio Ambiente. También ejercióen la Diputación de Ourense, donde se bregó en la oposición al barón del PP, José Luis Baltar.Después de la dimisión de Emilio Pérez Touriño comoal día siguiente de la derrota electoral de 2009, Pachi Vázquez lo relevó en ese cargo y comohasta septiembre de 2013. Ese año fue relevado por José Ramón Gómez Besteiro en el liderazgo de los socialistas gallegos.Cuando en mayo de 2015 Pachi Vázquez anunció su dimisión como diputado del Parlamento gallego había puntualizado que dejaba el asiento en el Pazo do Hórreo pero. Su dimisión se había producido apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declarase "concluso" el sumario abierto contra el diputado socialista por unen O Carballiño durante su etapa como regidor.En los últimos tiempos, Pachi Vázquez era un militante socialista más y había perdido capacidad de influencia incluso en la provincia de Ourense, que en otros momentos controlaba. Socialistas que otrora se autosituaban bajo la etiqueta de pachistasAsí, en 2014 Pachi Vázquez concurrió a las primarias del PSdeG para optar a la Alcaldía de Ourense, el mismo destino que tuvo su precandidatura en 2017 para la secretaría provincial.Así, quedó fuera de las primarias y la Ejecutiva provincial propuesta por el nuevo secretario xeral por Ourense, Rafael Rodríguez Villarino,al exalcalde de O Carballiño en ninguno de los órganos elegidos.