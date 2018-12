Publicada el 08/12/2018 a las 16:28 Actualizada el 08/12/2018 a las 17:05

Anima a sus exvotantes a volver al "PP de siempre"

"Queremos un pacto de 47 escaños con Cs"

El líder del PP, Pablo Casado , ha rogado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,porque, con los disturbios de los últimos días, esta comunidad se ha convertido en. Así lo ha exigido el presidente conservadores durante un mitin en Murcia, en el que ha presentado a los candidatos del partido para las elecciones locales y autonómicas de mayo en la Región, y en el que ha prometido que lo primero que hará si llega a la Moncloa es volver a activar el citado precepto constitucional para intervenir la autonomía de Cataluña.Casado ha recalcado quey que ya ni siquiera la Generalitat "controla" a los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que ha venido alentando el propio presidente Quim Torra. "Les decían que apretaran y han apretado demasiado", ha denunciado haciendo referencia a los enfrentamientos con los Mossos y los cortes de carreteras que están protagonizando miembros de estos comités y de la organización juvenil Arran.Tras mencionar otros episodios de violencia o intimidación que se han registrado en las últimas semanas en las calles catalanas, el presidente del PP ha alertado de que. "Por culpa de (Carles) Puigdemont, Torra, Sánchez y su gobierno en Cataluña ya no hay ley ni prosperidad", ha clamado Casado, dejando claro que, ante la gravedad de la situación, su obligación ya no es "pedir" sino "rogar" al presidente del Gobierno que, por "la buena gente de Cataluña", aplique "de una vez el 155 para recuperar la legalidad".Para convencer a Sánchez de que atienda su ruego ha apelado a su sensatez y le ha pedido no espere a que la situación "vaya a más" para ejercer su responsabilidad como máxima autoridad del Estado. ", se ha preguntado, antes de avisar al presidente de que puede acabar siendo responsable de lo que suceda por su "inacción".En este contexto,y ha recalcado a Sánchez que los conservadores están dispuestos a aprobar su aplicación y asumir ese coste "en solitario" porque les "importa España". "Es desgarrador ver a los catalanes prisioneros de los CDR, la CUP, Arran y los energúmenos que reivindican a Terra Lliure", ha afirmado Casado, incidiendo en que todo esto "no está pasando en Venezuela ni en una república bananera, sino en una de las doce potencias del mundo".Además, ha cargado contra la Generalitat por no defender a los Mossos . "Ni controlan a los mandos ni defienden a los funcionarios", se ha lamentado, tras acusar al, de ordenar a la Policía autonómica que no se empleé con quienes cortan las carreteras.Casado también ha recalcado este sábado quey ha pedido a quienes dejaron de votarles en las últimas citas electorales que vuelvan a "casa" y tengan claro que no van a encontrar los principios del partido en ninguna otra formación.En su intervención, el sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP ha señalado queque acaba de llevarse un "varapalo" en Andalucía. "Les han enseñado la puerta de salida y no quieren verla, sino seguir en La Moncloa, con su avión, su boato y sin poder gobernar ni servir al país", ha enfatizado. Con este panorama, ha dicho, el PP tiene la "gran responsabilidad" de volver a atraer a sus antiguos votantes, "que se fueron fuera del PP a buscarlo y que no lo encontraron ni lo van a encontrar".Y es que, en su opinión, los españoles que buscan "un partido sin complejos de centro derecha liberal conservador con los principios arraigados y con una buena gestión" para frenar el "plan de Quim Torra" para Cataluña, como antes pararon el de Carles Puigdemont y, en 2005, el del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe. En este contexto, ha pedido a toda la militancia murciana que ha llenado el Teatro Circo de la ciudad que en la "contrarreloj" de seis meses que quedan para el 26 de mayo le ayuden para transmitir a quienes en algún momento votaron al PP que el partido sigue siendo "su casa" y "el PP de siempre".Con respecto a Andalucía, Casado, ha señalado en un encuentro con periodistas tras una reunión con los regantes, que las negociaciones para formar gobierno "se tienen que hacer de forma discreta". "Lo queremos esy una vez que alcancemos ese acuerdo, veremos si hay otras formaciones políticas que quieren facilitar la investidura con su abstención o consideran que las líneas marcadas en ese acuerdo son positivas para Andalucía"."Lo importante es que, el de propiciar un cambio de Gobierno, prácticamente un cambio de régimen después de 40 años de estructura clientelar y de inmobilismo del Gobierno socialista", ha apuntado el líder del PP.