Ábalos alerta de la tolerancia que hay hacia Vox y de su "discurso fascista"

Publicada el 09/12/2018 a las 15:48 Actualizada el 09/12/2018 a las 16:24

"Concepción totalitaria" en la política catalana

"Atentar contra la labor que hacen las CCAA es negar la política social"

El secretario de Organización del PSOE,, ha alertado este domingo de la tolerancia que hay hacia el fenómeno Vox y de su "discurso fascista", durante un acto público del PSIB que se ha celebrado en el patio de Ca'n Oms de Palma, el "primer mitin" del partido en Baleares de cara a las elecciones de mayo, según informa Europa Press.Así, el secretario de Organizaciones ha asegurado, entre otros asuntos, a que "no es nada indiferente la reacción de la extrema derecha en España,, el blanqueo que está haciendo la extrema derecha y su discurso fascista", en relación al partido de ultraderecha.En este aspecto, ha recordado, de forma irónica, que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, avanzó sobre unas negociaciones "discretas o secretas con Ciudadanos y que, cuando lo tuviese pactado para gobernar en Andalucía, lo plantearía a Vox para ver si quiere apoyar o abstenerse".No obstante, Ábalos ha defendido "estar seguro" de que la derecha está planteando "ese posible pacto recogiendo todo lo que pide Vox, que son barbaridades" y que, ante esto,Asimismo, pese a que este partido de extrema derecha dice plantear medidas "constitucionales", Ábalos defiende de que. Así, "lo verdaderamente constitucional son los valores, no los artículos", y que negarlos "es negar parte de la Carta Magna", ha subrayado el también ministro de Fomento durante su discurso.Por otra parte, José Luis Ábalos ha considerado que "es una concepción totalitaria" el discurso de los políticos independentistas en Cataluña. En concreto, se ha referido a los "terrenos intransitivos" que plantean, "a apelar a catalanes diciendo que todos son iguales" o "plantear un terreno de sucesión con vidas que no son propias", en referencia al "modelo esloveno" que siguen, según Ábalos. Además, ha indicado que el gobierno catalánA parte de estas "alertas" que ha introducido el secretario de Organización en su discurso celebrado en Palma, también ha hecho referencia a que, un punto que ha estado presente durante todo el acto.En esta línea, Ábalos ha reconocido que "no hay ninguna conquista lograda, ni ninguna libertad garantizada, sino hay que defenderla", en relación a las "claras amenazas" que acechan de la derecha y la extrema derecha, y que, ante esto,, unas políticas, ha añadido, que mantienen los socialistas.