Publicada el 09/12/2018 a las 13:11 Actualizada el 09/12/2018 a las 15:40

Límites en la circulación

Recomendaciones y prohibiciones

92 millones de ingresos

Casi 4.000 efectivos de todo tipo participan en el dispositivo de seguridad de partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que se celebra este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, uno de los mayores operativos policiales de este tipo de la historia.Durante esta mañana, las aficiones del River Plate y del Boca Juniors se han dado cita en sus respectivas fan zone en medio de un, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.En el banderazo convocado por la afición del River Plate a las puertas del hotel de concentración de su equipo, al cual han asistido cientos de personas, se han lanzado varias bengalas y petardos, pero, según la Policía, "dentro del ambiente festivo". Mientras, en su fan zone, todavía no muy concurrida, han desplegado una bandera gigante.Por su parte, los hinchas del Boca Juniors se encuentran junto a Nuevos Ministerios, donde ha sonado algún petardo.Hasta ahora, la Policía destaca la "normalidad absoluta" y latanto en la jornada del domingo, en las horas previas al partido, como en la del sábado, cuando los aficionados del River se congregaron en otro multitudinario banderazo en la Puerta del Sol desde las 17.00 horas.Según detalló el viernes el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, de ellos, la mitad llegados de fuera de la región,para tareas de seguridad, 1.700 vigilantes de seguridad del Real Madrid y 70 efectivos de Samur y 80 de Cruz Roja, así como personal de Protección Civil, y de la Federación Española de Fútbol, entre otros.Del montante de policías nacionales, participan agentes de las Unidades de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, Unidades de Prevención y Reacción, Guías Caninos, Subsuelo, radiopatrullas, helicópteros y miembros de la Oficina Nacional del Deporte.(CECOR) en la Jefatura Superior de la Policía, que estará operativo todo el día, y otro en el estadio madridista.Tras el análisis de riesgo, los mandos policiales han decidido, entre la medianoche del sábado y la medianoche del domingo.También se han habilitado las denominadas fan zone para los seguidores de ambos equipos. Se trata de amplios espacios donde se ubican carpas, zonas de relax, talleres, actividades y atracciones diversas. El Ayuntamiento de Madrid ha determinado la instalación de estas áreas en dos espacios situados, en el caso del River Plate en lay en el caso del Boca Juniors en lajunto a la sede del Ministerio de Fomento y la Plaza de San Juan de la Cruz.Como en otras ocasiones, se instalaráncon el fin de evitar la introducción de elementos punzantes, vidrios y otros objetos en estos puntos de concentración de seguidores, para evitar problemas de orden públicos.La celebración del partido en el estadio del Real Madrid también conllevaSegún ha informado el Ayuntamiento, estas medidas especiales de tráfico van destinadas a preservar la seguridad de tal evento y facilitar la movilidad peatonal en el entorno.En concreto, está previsto un. Se cortará totalmente la circulación, a excepción del lateral sentido sur.Entre, se cortará totalmente la circulación a excepción del lateral sentido norte. Habrá un corte total de circulación delentre las callesdesde las 15 horas, permaneciendo abierto en este tramo el lateral sentido sur.También se verán afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico otros viales del entorno tales como la avenida deAnte estas restricciones, se recomienda como alternativa para el tráfico rodado con carácter general para. En el caso de trayectos íntegramente urbanos se recomiendan las siguientes alternativas. En los recorridos Norte-Sur o Sur-Norte, a través de Plaza de Castilla-Bravo Murillo o Príncipe de Vergara.Los recorridos alternativos Este-Oeste y Oeste-Este se podrán ejecutar a través de. Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda la utilización del transporte público (preferentemente el Metro) debido a los cortes y desvíos parciales de tráfico que se producirán durante el desarrollo de la Copa Libertadores. En caso de ser necesaria la utilización del vehículos privado se recomienda utilizar la M30 y M40.Con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias, la Delegación del Gobierno aconseja acudir con tiempo al estadio, no olvidar en DNI, NIE o pasaporte en regla, seguir las indicaciones en los controles de acceso. También que los aficionadospara acceder al estadio y su entorno y se pide a los aficionados que disfruten el partido y respeten a todos.Rodríguez Uribes ha recordado a los aficionados que la Ley del Deporte prohíbe la introducción en el interior de cualquier recinto deportivo de. La introducción y exhibición de pancartas, entonación de cánticos, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen incitación a la violencia, terrorismo, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte, también está prohibido.Además se prohíbe también el acceso a todos aquellos espectadores que porten. La introducción en el interior de las instalaciones deportivas de bebidas, envases o demás artículos de metal, vidrio, cerámica, madera o materiales similares que superen en volumen/peso más de 500 ml/mg.Igualmente está prohibido introducir en ningún recinto deportivo objetos voluminosos, carritos de niño u otros objetos que pudiesen constituir un obstáculo en caso de evacuación. "Tenemos una ley del Deporte muy exigente, afortunadamente, que combate la violencia y la apología de la violencia. Y más allá de las particularidades, no deja de ser un partido más de algo riesgo", ha concluido Rodríguez Uribes.La celebración de este partido en Madrid supondrá unos ingresos totales de, según las estimaciones del presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Juan Pablo Lázaro, en declaraciones a la prensa.Por ello, Lázaro ha destacado la necesidad de que, después del partido entre el Boca Juniors y el River Plate que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, se inicie."Esto no es solo un partido de fútbol, es un acontecimiento social por lo que supone y tiene que ser la base para iniciar una promoción de la marca Madrid en el mundo", ha sostenido el presidente de CEIM, quien también ha indicado que el evento "pondrá en valor" que la ciudad es la más segura de Europa.Según datos que maneja CEIM, este espectáculo deportivo es uno de los más vistos del mundo y el impacto mediático que generaría podría alcanzar una audiencia global de, lo que equivaldría a una "gran campaña de publicidad multicanal a nivel mundial". Otros partidos de gran envergadura como las finales de la UEFA Champions League han supuesto un impacto económico en ciudades europeas que ha superado los 50 millones de euros.