70 años de Derechos Humanos: estos son los incumplimientos que denuncian las ONG

Publicada el 10/12/2018 a las 17:12 Actualizada el 10/12/2018 a las 20:18

Las niñas, jurídicamente invisibles

Los derechos de la infancia

A la caza de activistas por los DDHH y ambientales

Afianza los derechos de la comunidad LGTB

Mujeres, activistas por la igualdad

La caravana de migrantes, hostigada

Contra la venta de armas

Este lunes se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos al cumplirse 70 años desde la aprobación de la Declaración Universal, que establece que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos. Diversas ONG han reivindicado este 10 de diciembre diversas maneras de omitir su cumplimiento.La ONG Plan International ha estudiado más de 1.300 leyes, tratados y convenciones, viculantes o no, sobre derechos humanos para averiguar en qué medida las niñas han quedadoEn España, hasta 2007 con la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las niñas no fueron sujeto explícito del derecho de protección, "con especial vulnerabilidad".La Plataforma de los Derechos de las Niñas pide el fortalecimiento de las políticas internacionales para la protección de los derechos de las menores. Asimismo, propone la creación de una oficina especial sobre los derechos de las niñas que pueda emitir informes y recomendaciones con las que los Estados puedan orientarse en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Save the Children ha recordado este lunes que unos 700 millones de niños y niñas. En su informe Infancias Robadas, muestra que un 25 % de los menores del mundo no tienen una infancia ni escuela a la que ir por vivir en zonas de conflicto, ser víctimas de matrimonio precoz, violencia, abusos o explotación o simplemente por nacer mujeres.Hace hincapié en la necesidad de que las escuelas sean respetadas y consideradas internacionalmente comodurante los conflictos, así como que la infancia debe dejar de utilizarse como un objetivo y un instrumento de guerra.La ONG Alianza por la Solidaridad ha alertado sobre la persecución que sufren las personas defensoras de los derechos humanos, civiles y ambientales quedan impunes en América Latina y, especialmente, en Centroamérica. Denuncian el bloqueo que la justicia, con la cobertura de los gobiernos, emprende para impedir que las comunidades se organicen frente aLa ONG reivindica que, cuando por fin los grupos indígenas manifiestan su oposición, la violencia y la criminalización se acentúan. A este respecto, la ONG exige al Gobierno de Guatemala la puesta en marcha del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y al Gobierno de España que reclame proactividad y responsabilidad entre las empresas españolas instaladas en Latinoamérica para que respeten los derechos ambientales e indígenas, reconocidos a nivel internacional.Cada vez más mujeres se implican en las luchas por su territorio y sus recursos naturales. Entre 2015 y 2016, hubo 2.19 agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos en El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, según datos del Registro Mesoamericano de Agresiones. Las agresiones y amenazas de prisión acaban ocasionalmente en asesinatos son los riesgos a los que se ven sometidos los activistas. Fue el caso de la hondureñay es el del líder indígena guatemalteco, quien evidenció la concesión de licencias ambientales para la construcción deen el país, ahora condenado a más de siete años de prisión por delitos infundados.La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales ( FELGTB ) ha recordado la importancia deconseguidos en materia de igualdad, y ha hecho hincapié en la necesidad de acelerar la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI. Reclaman al Gobierno que se profundice en la mejora de la situación para las personas LGTBI ya que tienen más derechos en unos territorios que en otros, y los delitos de odio o la patologización de la transexualidad están a la orden del día.Reivindican que esta ley, que lleva más de un año tramitándose en la Comisión de Igualdad, podría dotar de herramientas que ayuden a terminar con la discriminación a la que se ven sometidas las personas de este colectivo. A lo largo de 2018 se han producido 369 asesinatos de personas trans en el mundo. Denuncian que en algunos países se practica la LGTBIfobia de Estado y recuerdan que, si bien el artículo 12 de la Declaración Universal garantiza la inviolabilidad de la vida privada de las personas y el 16 respalda el derecho a casarse y fundar una familia libremente, son 72 los países que condenan la homosexualidad con penas de cárcel y ocho la castigan con pena de muerte: el 70 % de los paísesEl resumen anual de Amnistía Internacional enmarca a las mujeres activistas como la vanguardia por los derechos humanos en un año de políticas "" destinadas, critica la ONG, a menoscabar el principio de igualdad. En España destaca la respuesta femenina multitudinaria y constante contra el fallo de La Manada, en el que la justicia consideró que no hubo violación ni intimidación, y que obligó a formularAmnistía Internacional denuncia la falta de protocolos de actuación en casos de violencia sexual, y de formación específica para la policía, personal médico, forense y judicial, necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.Los datos muestran que el número de denuncias se ha incrementado en un 30 % a lo largo de 2018. Para paliar las carencias en la protección de las victimas, la ONG pide la puesta en marcha de "centros de crisis" o Rape Crisis Center en las Comunidades Autónomas. Estos espacios están operativos las 24 horas y equipados con personal especializado en violencia sexual, tal como establece el Consejo de Europa. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cumplirá, el 18 de diciembre de 2019, 40 años. A colación de esta carta, Amnistía Internacional insta a los gobiernos a abordar medidas legales que garanticen los derechos de las mujeres y reformulen las medidas nacionales más lesivas. Entreculturas protesta sobre la situación de trato inhumano que están recibiendo las más de 7.000 personas que forman la Caravana de Migrantes Centroamericanos, de Honduras y El Salvador, que salieron de contextos de violencia y pobreza. Desde primeros de octubre, su travesía ha pasado por discriminación sistemática, detenciones arbitrarias, hostigamiento, detenciones y deportaciones. La ONG reclama que las responsabilidades se limiten a los países de origen y que esta migración multitudinaria sea entendida como un fenómeno y expresión de desesperación y resistencia.La organización explica que se trata de una situación de emergencia humanitaria en la que las autoridades mexicanas están fragmentando al grupo, ahora en Tijuana, y las estadounidenses les restringen el paso. La posibilidad de asilo es mínima y va detrás de una kilométrica fila de inscripción a la lista de espera, pero México tuvo que habilitar dos espacios para albergar a los migrantes. Greenpeace ha lanzado una campaña remitida al Gobierno para reivindicar el cese de la venta de armas a Arabia Saudí para así bloquear la coalición que lidera en Yemen, donde se está produciendo una de las mayores crisis humanitarias. La ONG ha colocado en el arco de Moncloa una pancarta dirigida a Pedro Sánchez.