El Gobierno avisa a Torra de que intervendrán las Fuerzas de Seguridad del Estado si los Mossos no actúan contra los CDR

Publicada el 10/12/2018 a las 20:44 Actualizada el 10/12/2018 a las 21:25

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido este lunes al Govern catalán de que ordenará la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si los Mossos d'Esquadra no cumplen con sus obligaciones. Informa Europa Press.Tres ministros del Ejecutivo han remitido cartas a cargos de la Generalitat de Cataluña en las que reclaman al Govern explicaciones por su "dejación de funciones" al no haber ordenado a los Mossos que actuaran ante laspor los Comités de Defensa de la República (CDR) durante el fin de semana.En concreto, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha remitido una carta al conseller de Interior catalán, Miquel Buch, máximo responsable de los Mossos, ante los incidentes producidos durante este fin de semana en varias autopistas catalanas por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), quey levantaron algunos peajes.En ella, Grande-Marlaska advierte que el Gobierno "ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad" si la policía catalana no ejerce "las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben" [consulte aquí el documento] También la número dos del Gobierno recuerda que es "obligación" del Ejecutivo "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido". "Aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la", advierte Calvo en la misiva remitida al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés [consulte aquí el documento]