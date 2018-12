Casado reclama la aplicación "inmediata" del 155 en Cataluña y Vox pide detener y encarcelar a Torra

Publicada el 10/12/2018 a las 09:08 Actualizada el 10/12/2018 a las 09:35

Los independentistas pretenden balcanizar España, pero lo que han conseguido es ulsterizar Cataluña. Las declaraciones belicistas de Torra apostando por la violenta “vía eslovena” justifican la aplicación inmediata del artículo 155 que llevamos reclamando meses al Gobierno. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de diciembre de 2018

'Detención inmediata y la prisión preventiva' para Torra

El presidente del PP,, ha reclamado al Gobierno aplicar de forma inmediata elen Cataluña después de que el presidente de la Generalitat,, apelara a la vía eslovena hacia la independencia, que dejó decenas de muertos."Las declaraciones belicistas de Torra apostando porjustifican la aplicación inmediata del artículo 155 que llevamos reclamando meses al Gobierno", asegura Casado en un apunte en su perfil de Twitter. Según el líder del PP, el independentismo, pero lo que ha conseguido es "ulsterizar" Cataluña, en referencia a la intervención de la autonomía por parte del Ejecutivo central.Este sábado en la presentación delen Bruselas, el presidente de la Generalitat apeló al proceso secesionista vivido en Eslovenia por el cual, tras una guerra de diez días que causóy centenares de heridos, se culminó en 1991 su independencia con respecto a Yugoslavia. "Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres", defendió Torra.El presidente de Vox,, ha anunciado este domingo a última hora que su partido presentará este lunes en el"una querella por" contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Abascal ha explicado que solicitará como medida cautelar ", su puesta a disposición judicial y la prisión preventiva"."No se puede permitir que esté en libertad alguien quey que está al mando de la policía. La "vía eslovena" causó una guerra, 62 muertos y centenares de heridos. Exigimos que Torra ingrese inmediatamente en prisión por proponer esa vía", ha escrito el líder de Vox."Si nos hubieran hecho caso cuando pedimos la misma medida cautelar para, no se habría fugado y se habrían evitado muchos males. Si el gobierno no actúa, será también responsable por dejación de funciones [...] e igualmente actuaremos contra el Gobierno de Sánchez", ha añadido el presidente de Vox.