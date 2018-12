El juicio de los ERE, un año después, encara su última semana con los informes de Griñán, Zarrías y Viera

Publicada el 10/12/2018 a las 10:09 Actualizada el 10/12/2018 a las 10:21

Seis semanas de juicio impugnadas

El juicio que celebra desde el 13 de diciembre de 2017 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes, acusados porpor el procedimiento específico por el que se concedían y pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares durante una década, encara desde este lunes su última semana, siendo previsiblemente la última sesión de la vista oral este jueves, 13 de diciembre de 2018, según ha informado Europa Press.El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, acompañado de las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, antes de declarar el juicio visto para sentencia aún tiene que oir los, entre ellos los de Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, algo que harán durante las cinco sesiones fijadas para esta semana.En este sentido, hay que precisar que esta semana, frente a las cuatro sesiones habitualmente establecidas, la Sala ha fijado una sesión adicional para el jueves. Fue el pasado miércoles cuando el presidente-magistrado anunció que, al no haberse cumplido lo previsto en relación al número de defensas que creían que podrían exponer sus informes, se veía el tribunal obligado a añadir una sesión más.La sesión de este lunes, la número 147 del juicio, comenzará, previsiblemente, con el informe final elaborado por el abogado cordobés José Rebollo en defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien se enfrenta aen concurso medial con unLa "dignidad como abogado y la honradez profesional" de Rebollo, como así lo han señalado la mayoría de los abogados que ya han evacuado el trámite de informe final, han permitido que el juicio se desarrolle con normalidad, toda vez que este letrado padece unaen un alto número de sesiones en los últimos meses.Tras concluir el informe de la defensa de Manuel Gómez y probablemente también durante la sesión del lunes, según los letrados consultados por Europa Press, será el turno del abogado Enrique del Río, que ejerce la representación procesal del exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río, que se enfrenta a una petición deEl martes, aunque no sea a primera hora, comenzará su informe el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que defiende al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que como Del Río se enfrenta aEste letrado, además de argumentar los motivos de su solicitud de una sentencia absolutoria para el también exvicepresidente primero de la Junta, trasladará a la Sala las razones por las quey en la que participaron nueve peritos "de auxilio judicial", como dijo el propio tribunal, por tener un carácter judicial.Aunque aún no está claro el orden, según las fuentes consultadas por Europa Press, los tres últimos informes, a exponer durante las sesiones de la tarde del martes, miércoles y jueves, son los correspondientes al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y José Antonio Griñán.El abogado José Manuel Herrera expondrá el informe para defender la inocencia de Viera, consejero de Empleo los años 2000 y 2004 y firmante del convenio marco de julio de 2001, en virtud del cual la Dirección General de Trabajo, órgano que concede las ayudas de los ERE, allegaría fondos del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través depara que este ente instrumental materializara el pago de las subvenciones. Este instrumento presupuestario, según las acusaciones, permitióPor otro lado, el abogado José María Mohedano, afectado por una lesión ocular que ha causado su ausencia en las últimas semanas de juicio, tendrá que exponer los informes finales relativos a Lozano y Griñán. Quizás esta dolencia motive que este letrado pueda desarrollar sus informes por separado, intercalando el abogado de Viera su informe entre estos dos.Sea como fuere, el juicio del caso ERE afrontará sus últimas sesiones con. El expresidente y exconsejero de Economía y Hacienda, etapa por la que esta siendo juzgado, se enfrenta a una petición de pena de, dos años menos de cárcel que lo que pide la Fiscalía para Viera. Por su parte, el Ministerio Público solicita 10 años de inhabilitación para Lozano.Una vez oídos todos los informes, el tribunal dará turno a los 21 acusados por si estiman conveniente hacer uso de su derecho a la última palabra. Tras esto, este juicio quedará visto para sentencia.