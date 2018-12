El PP piensa en el empresario Josep Bou como candidato al Ayuntamiento de Barcelona

Publicada el 10/12/2018 a las 17:43 Actualizada el 10/12/2018 a las 19:38

Acabo de anunciar que pondré fin a mi etapa municipal y no seré candidato a las próximas elecciones. Ser concejal me ha permitido conocer mejor #Barcelona, quererla aun más, aprender de ella, de sus vecinos y barrios. Barcelona siempre ha de estar por encima de siglas de partido pic.twitter.com/dGbMrTmT2b — Alberto Fernández (@albertofdezxbcn) 10 de diciembre de 2018

El Partido Popular decidirá esta semana el nombre de su candidato alFuentes conocedoras del proceso para la elección de la persona que rivalizará, entre otros, con Ada Colau yaseguran que el mejor posicionado es, presidente deLos conservadores anunciarán a su candidato para el consistorio el próximo domingo después de queanunciara este lunes que abandona la política municipal.Dueño de una cadena de pastelerías, para las fuentes del PP consultadas Bou es uno de los empresarios que más cara ha plantado a los independentistas. Según figura en su página web,nació "con el objetivo de dar voz a los empresarios y profesionales de la empresa" que desean "alertar de las consecuencias negativas que traería el proceso secesionista catalán para la actividad económica de Cataluña y,Su nombre es el que más fuerte suena en una quiniela en la que también se ha incluido a dos dirigentes del PP de Cataluña: lay la portavoz del PP en el Congreso Hace unas semanas sectores del PP de Cataluña abogaban por que el partido se integrase en la candidatura que integra el ex primer ministro de Francia. Pero en la dirección nacional nunca vieron con buenos ojos este escenario que pasaba por que las siglas del partido quedasen diluidas. No quieren repetir, destacaban, el "error" cometido en Navarra conLas fuentes consultadas creen que Bou es el "candidato perfecto" para plantar cara a Valls y para inaugurar esta nueva etapa, con Casado al frente, en la que el partido se abre a la sociedad civil buscando apara incorporarlos a sus candidaturas.La semana pasada, el diario Abc puso sobre la mesa las opciones del empresario y le preguntó por la posibilidad de encabezar la candidatura del partido del Ayuntamiento de Barcelona., comentó. No obstante, señaló que no había ningún compromiso cerrado.El PP tiene tres concejales en el. El nuevo candidato tendrá que hacer frente a Ciudadanos, la formación que ganó las últimas elecciones autonómicas, y a Vox, el partido revelación de las pasadas elecciones andaluzas. Tanto Cs como Vox compiten con el PP