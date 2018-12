Sánchez avisa de que apelar “al odio y al miedo” sólo beneficia a quienes practican la “estrategia de la intolerancia”

Publicada el 10/12/2018 a las 12:14 Actualizada el 10/12/2018 a las 13:02

“Todos somos conscientes del momento que vivimos”, aseguró este lunes el presidente del Gobierno,, en Marrakesh (Marruecos) en la Conferencia Intergubernamental para la Adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. “Debemos combatirpara hacer “discursos xenófobos y excluyentes”.En pleno debate en España —y en el conjunto de los países ricos— sobre el auge de la ultraderecha apoyándose, entre otros mensajes, en la denuncia de la inmigración, Sánchez subrayó que “apelar al odio y al miedoLa intolerancia nos perjudica a todos”,advirtió. “Los migrantes no son culpables, son víctimas. Digámoslo claro y actuemos en consecuencia”.En su intervención en el plenario de la conferencia, Sánchez defendió la importancia de “impulsar positivas de integración” y mantuvo su promesa de recuperar elque el Gobierno de Mariano Rajoy elimino en 2012. Para servirle de apoyo, añadió, promoverá la creación dedel que participarán las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero sobre cuya cuantía no dio ninguna pista.“La migración no desaparecerá”, señaló el presidente español. “Formará parte de nuestro futuro y es un fenómeno global, una realidad estructural, no coyuntural, que requiere medidas a corto pero también una visión a largo plazo. Junto al cambio climático esSánchez advirtió de que ningún país puede abordar el problema “de manera aislada. Es una responsabilidad compartida de países de origen, tránsito y destino”. Por eso, subrayó, es tan importante darle respuesta desde elcon iniciativa como el Pacto Mundial para la Migración.La recuperación de una estrategia de integración y gestión de la diversidad, en el marco del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, ya fueMagdalena Valerio. Se trata de recuperar el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, creado por el gobierno socialista en 2004 y "abandonado" por el PP desde el año 2012.Se trataba de una partida que fue creada para que las comunidades autónomas apoyasen los programas encaminados a estas políticas de integración. Su dotación pasó de 7 millones de euros hasta los 200 que se consignaron en el año 2009, destinados principalmente a lade los inmigrantes llegados a España, mediante acuerdos con ONG, comunidades autónomas y ayuntamientos. El último año que se llevó a cabo, en el 2011, contaba con una cuantía de 67 millones.