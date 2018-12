El PP catalán ve "imprescindible" destituir a Torra con una moción de censura o aplicando el 155

Publicada el 11/12/2018 a las 11:44 Actualizada el 11/12/2018 a las 12:00

Crítica a Vox

Elecciones municipales

El presidente del PP catalán,, ha defendido este martes que es "absolutamente imprescindible" destituir al presidente de la Generalitat,, ya sea a través de una moción de censura o aplicando el"La destitución de Torra es condición necesaria y urgente pero no suficiente", ya que ha apuntado que para vencer al independentismopara crecer en Cataluña. Sobre la moción de censura, ha recordado que el PP lleva tiempo pidiéndolo y ha defendido que Cs, PP y PSC la impulsen aunque no tenga opciones de prosperar porque plantearía un "debate político necesario" sobre cómo. En este sentido, ha señalado que es "importante que el constitucionalismo plantee una alternativa" y ha asegurado que, en el caso de que se planteara la moción de censura, apoyarían a la líder de Cs en Cataluña,Fernández también ha reivindicado que el 155 esque debe utilizarse si es necesario y cree que ahora puede ser una opción para destituir a Torra. "Cuando Torra habla de buscar un nuevo momento que ponga en jaque al Estado. En su mente acaba pensando que estamos en los Balcanes a principios de los 90 y que España es una dictadura. Esto hay que arreglarlo ya", ha añadido. Además, el dirigente del PP ha avisado de que cuando Torra habla de imitar a la vía eslovena para alcanzar la independencia de Cataluña "no es ninguna broma". "No nos tomemos a broma las advertencias de Torra", ha advertido, ya que cree que el presidente de la Generalitat es transparente para desvelar sus planes y que los intenta cumplir.El líder popular también ha tachado a Vox de unque busca "soluciones mágicas a problemas complejos" y ha criticado su propuesta de suprimir las comunidades autónomas. Durante un desayuno informativo, ha alertado de que esto sería "un gravísimo error" porque, según él, supondría acabar con los 40 mejores años de la historia de España.Además, ha señalado que la solución es hacer reformas, entre las que ha puesto"para evitar acabar en el Tribunal Constitucional cada día" y formar un mando único de las fuerzas de seguridad del Estado.Preguntado por las elecciones municipales en Barcelona, ha afirmado que el PPque anunciarán próximamente y ha insistido en que. Fernández ha argumentado que la candidatura dey que el PP apuesta por una Barcelona cívica, segura y con valores de centro derecha.Asimismo, se ha mostrado convencido de que obtendrán representación en el Ayuntamiento de Barcelona y ha agradecido el trabajo del concejalen el consistorio, después de que el lunes anunciara que no se presentará a los comicios.